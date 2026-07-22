Toto Wolff ha manifestato la profonda frustrazione che pervade la Mercedes a causa dei punti persi da George Russell nel campionato di Formula 1, evidenziando come tale situazione stia compromettendo la lotta per il titolo costruttori. Il ritiro di Russell al primo giro del Gran Premio del Belgio, causato da persistenti problemi di deployment già riscontrati nel weekend e acuitisi in gara, ha segnato la quinta occasione nelle ultime sei gare in cui la Mercedes ha ottenuto punti con una sola vettura.

Wolff ha replicato alle dichiarazioni di Russell, il quale si era detto 'insensibile' alla delusione, sottolineando il peso che tali eventi hanno sull'intera squadra.

«Bisogna comprendere che un pilota è molto emotivo in queste situazioni», ha affermato Wolff. «Ma, d'altra parte, come pilota di Formula 1, si fa parte di un gruppo elitario. È un grande onore guidare una Mercedes. A volte siamo noi stessi a deludere le aspettative, e questo non riguarda solo il pilota, ma anche noi come team. Sono punti preziosi per i costruttori che stiamo perdendo nella nostra battaglia contro la Ferrari. Spero che questa sensazione di insensibilità si dissolva. Lavoreremo per ricreare ottimismo e positività».

Le difficoltà tecniche e il ritiro di Russell

Wolff ha dettagliato come i problemi di deployment abbiano generato per Russell una maggiore energia disponibile all'inizio del giro, seguita da una significativa carenza nel finale, traducendosi in un deficit di circa 0,25 secondi in qualifica.

Durante la gara, la situazione si è aggravata: tutti i motori Mercedes hanno mostrato una mancanza di energia in uscita da Curva 1, penalizzando in modo particolare Russell prima del contatto con Lewis Hamilton che ha determinato il suo ritiro. «Disponiamo di un pacchetto estremamente competitivo, con telaio e power unit da titolo», ha ribadito Wolff, «ma siamo ancora impegnati a risolvere le questioni di affidabilità».

La squadra ha individuato un'anomalia specifica sul motore di Russell, che ha limitato l'energia erogabile in ingresso a Curva 18, contribuendo al divario cronometrico rispetto a Kimi Antonelli. Tale problematica, sebbene in misura inferiore, ha interessato anche Antonelli, causando a entrambi i piloti una perdita di posizioni in partenza, con Russell che è passato dalla terza alla quinta piazza prima dell'incidente.

Le nuove regolamentazioni e le sfide di Mercedes

La Mercedes è tuttora impegnata a comprendere appieno le ragioni delle difficoltà di deployment di Russell, nonostante i suoi sforzi per adattare lo stile di guida. Il deficit di velocità massima rispetto ad Antonelli, già evidente a Silverstone, si è ripresentato a Spa. Russell ha espresso il suo disagio: «Il mio unico pensiero nelle ultime 36 ore è stato la velocità sul dritto... ci si sente impotenti. Non sappiamo cosa stia succedendo». Il vice direttore tecnico Simone Resta ha confermato che la problematica, riconducibile a un'anomalia software che limita il recupero energetico in uscita da Curva 1, ha afflitto entrambe le monoposto, complicando le fasi iniziali di gara e facilitando i sorpassi da parte delle Ferrari.

In vista del prossimo appuntamento a Budapest, la Mercedes sta intensificando gli sforzi per risolvere queste criticità. Il team è consapevole che le nuove regolamentazioni rendono la gestione delle power unit e delle strategie di deployment un processo estremamente complesso. Nonostante le sfide tecniche e i ritiri che continuano a gravare sulle ambizioni stagionali, la squadra mantiene la determinazione a recuperare terreno nella lotta per il titolo costruttori.