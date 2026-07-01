Le WTA Finals 2026, il torneo conclusivo della stagione, cambieranno sede. Dopo due anni in Arabia Saudita, l’evento si terrà presso l’Indian Wells Tennis Garden, in California, dall’8 al 15 novembre. Questa decisione, che segna un ritorno storico in California per la prima volta dal 2005, è stata ufficializzata in seguito all'interruzione anticipata dell’accordo tra la WTA e la Federazione Tennis Saudita. La manifestazione vedrà protagoniste le migliori otto singolariste e le otto migliori coppie di doppio.

L’Indian Wells Tennis Garden, già noto per ospitare il BNP Paribas Open, è stato scelto per le sue infrastrutture collaudate e la comprovata esperienza organizzativa.

Philippe Dore, Chief Marketing Officer della struttura, ha espresso entusiasmo per la scelta, sottolineando l'onore di accogliere un evento prestigioso e le migliori atlete.

Il contesto e le prospettive future

L’edizione 2026 delle WTA Finals rappresenta un nuovo capitolo dopo un periodo di instabilità, che ha visto il torneo cambiare diverse location negli ultimi anni (da Shenzhen a Guadalajara e poi a Riyadh). La scelta di Indian Wells è vista favorevolmente per la sua capacità di gestire eventi su larga scala e la sua posizione strategica nel mercato statunitense.

I biglietti per l’evento saranno disponibili in pre-vendita per gruppi selezionati, con la vendita generale al pubblico che inizierà giovedì 2 luglio 2026.

L’organizzazione punta a offrire un’esperienza di alto livello, sfruttando le strutture esistenti.

La ricerca di una sede stabile e sostenibile commercialmente per le WTA Finals continua. Sebbene Indian Wells sia spesso citata come candidata ideale, sono emerse anche ipotesi su possibili future candidature (Repubblica Ceca, Gdansk in Polonia, Charlotte negli Stati Uniti), sebbene nessuna sia stata ufficialmente confermata. L’evento, tra i più prestigiosi del tennis, mira a consolidare la sua presenza in un contesto con infrastrutture di alto livello e forte richiamo mediatico internazionale.