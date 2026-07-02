Lo Yacht Club Costa Smeralda ha ufficialmente aperto la “Call for Young Sailors 2026”, un'iniziativa di grande rilievo inserita nel prestigioso programma Young Azzurra. Annunciata il primo luglio 2026, con l'apertura delle candidature fissata per le ore 15:00 dello stesso giorno, questa opportunità è interamente dedicata alla valorizzazione e al supporto dei giovani talenti emergenti della vela italiana. I velisti interessati a far parte di questo progetto ambizioso possono presentare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale di Young Azzurra.

Il termine ultimo per l'invio delle domande è improrogabilmente fissato per le 23:59 del 30 settembre 2026.

Obiettivi e requisiti per i giovani velisti

L'iniziativa si pone l'obiettivo primario di riconoscere, sostenere e valorizzare il potenziale dei partecipanti, incoraggiandoli attivamente a intraprendere e proseguire un percorso sportivo di alto livello nel mondo della vela. Possono candidarsi giovani velisti italiani, sia individualmente che in team composti da due persone, dimostrando un forte impegno e una chiara visione per il futuro agonistico. I requisiti anagrafici prevedono un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, ovvero essere nati a partire dal 2002. È fondamentale essere regolarmente tesserati con la Federazione Italiana Vela (FIV), non aver subito squalifiche disciplinari e non essere già inseriti in programmi professionistici retribuiti, garantendo così un focus sulla crescita di nuovi talenti.

Ai candidati è inoltre richiesto di presentare un progetto sportivo ben strutturato e dettagliato, con obiettivi chiari, concreti e misurabili, focalizzato sulle classi olimpiche o su quelle di interesse federale, evidenziando la loro ambizione e preparazione.

Processo di selezione e prospettive di crescita

Il rigoroso processo di selezione si svolgerà tra i mesi di agosto e ottobre. Una commissione dedicata, composta da autorevoli rappresentanti dello Yacht Club Costa Smeralda e da esperti di spicco del mondo velico, avrà il compito di valutare attentamente le candidature e selezionare fino a quattro atleti. Questi velisti avranno l'opportunità unica di entrare ufficialmente nel programma Young Azzurra, beneficiando di un supporto completo e mirato che include assistenza tecnica all'avanguardia, organizzativa impeccabile ed economica sostanziale, tutti elementi essenziali per lo sviluppo e il successo del loro percorso agonistico.

Oltre a questi, saranno scelti fino a dieci altri velisti ai quali verrà offerta la possibilità di partecipare a regate significative e a diverse iniziative promozionali curate dal club. Questa seconda opportunità mira a favorire il loro inserimento progressivo e la loro crescita costante nel dinamico mondo della vela professionistica. La presentazione ufficiale del nuovo team selezionato è un evento atteso e prestigioso, previsto per il 2027, un anno particolarmente significativo che coincide con il sessantesimo anniversario dello Yacht Club Costa Smeralda, sottolineando l'importanza e la continuità di questa iniziativa.

I talenti attuali del programma Young Azzurra

Il programma Young Azzurra vanta già la presenza di promettenti atleti che si stanno distinguendo con successo nelle rispettive discipline e classi di riferimento.

Tra questi figurano Federico Pilloni, specializzato e competitivo nella classe iQFOiL, Maddalena Spanu, un'eccellenza riconosciuta nella classe Wing Foil, e Cesare Barabino, che compete con determinazione nella classe ILCA 7. Questi giovani rappresentano l'attuale punta di diamante dell'iniziativa, testimoniando concretamente l'impegno costante e la visione a lungo termine dello Yacht Club Costa Smeralda nella formazione e nel lancio dei futuri campioni della vela italiana, contribuendo in modo significativo al panorama sportivo nazionale.