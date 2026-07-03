I New York Yankees stanno affrontando una fase di emergenza infortuni che ha gravemente colpito la squadra, in particolare la rotazione dei lanciatori. La situazione si è ulteriormente aggravata con l'inserimento di Carlos Rodón nella lista infortunati a causa di un'infiammazione al gomito sinistro. L'assenza di Rodón si aggiunge a quella di altri giocatori chiave come Aaron Judge, Max Fried, Giancarlo Stanton, Jazz Chisholm Jr. e Trent Grisham, rendendo la ricerca di rinforzi una priorità assoluta per il general manager Brian Cashman prima della chiusura del mercato.

In questo scenario critico, i Minnesota Twins emergono come un interlocutore fondamentale per un potenziale scambio che potrebbe portare il lanciatore Joe Ryan a New York. Ryan si distingue per la sua notevole costanza di rendimento, avendo mantenuto una ERA inferiore a 3.60 nelle ultime tre stagioni, e per i suoi anni di contratto ancora disponibili. Queste caratteristiche lo rendono un profilo estremamente appetibile per una franchigia in cerca di stabilità e affidabilità nel proprio reparto di lancio.

L'operazione di mercato con i Twins potrebbe inoltre offrire una soluzione anche per la posizione di catcher, data la fragilità fisica di Austin Wells. Gli Yankees potrebbero proporre ai Twins un pacchetto di valore, composto da Warren – considerato uno starter affidabile – insieme a Rodriguez e Hess, prospetti di rilievo.

A completare l'offerta ci sarebbe Avina, un giovane talento in forte crescita e protagonista di un'ottima stagione nella Double-A.

La strategia degli Yankees per rafforzare la rotazione

La dirigenza degli Yankees è pienamente consapevole dell'impellente necessità di rafforzare il reparto lanciatori, soprattutto alla luce delle recenti defezioni. Joe Ryan rappresenta una soluzione ideale e immediata per colmare il vuoto lasciato da Rodón e dagli altri assenti, garantendo stabilità alla rotazione grazie anche ai suoi due anni di controllo contrattuale che si estenderebbero fino al rientro dei titolari. Le valutazioni interne indicano una fattibilità positiva dell'affare per entrambe le parti coinvolte.

Il pacchetto di giocatori proposto per Ryan è stato studiato per soddisfare diverse esigenze dei Twins, offrendo loro un mix equilibrato di immediatezza e prospettiva futura. Warren, con la sua affidabilità come starter, unito ai promettenti Rodriguez e Hess, e al talento emergente di Avina, potrebbe rappresentare un'offerta difficile da ignorare per la franchigia di Minnesota.

Il quadro completo degli infortuni e le opzioni sul mercato

Il problema degli infortuni non si limita al solo Carlos Rodón; anche Gerrit Cole, un altro pilastro della rotazione, è destinato a saltare l'inizio della prossima stagione a causa di problemi al gomito. Questa duplice assenza ha spinto la dirigenza degli Yankees a sondare diverse opzioni sul mercato.

Sebbene siano stati avviati colloqui con i Miami Marlins per il lanciatore Edward Cabrera, Joe Ryan dei Twins si conferma il profilo più concreto e adatto alle esigenze attuali della squadra.

Come evidenziato da diversi osservatori del settore, "i New York Yankees hanno una moltitudine di necessità in questa offseason, ma il pitching è in cima alla lista". La situazione impone alla squadra di agire con rapidità per garantire la profondità e la competitività necessarie alla rotazione, in attesa del rientro dei lanciatori titolari. L'acquisizione di Ryan potrebbe rivelarsi la mossa strategica fondamentale per superare questa fase delicata e mantenere gli Yankees saldamente nella corsa ai playoff.