I New York Yankees stanno affrontando uno dei periodi più critici della loro stagione, avendo accumulato la sesta sconfitta consecutiva. Questa serie negativa ha causato un significativo scivolamento in classifica nell’American League East: la squadra, che fino a poco tempo fa occupava la prima posizione, si trova ora a 2,5 partite di distanza dalla vetta. Le prestazioni complessive, sia in attacco che in difesa, sono state giudicate deludenti e hanno contribuito a questa preoccupante flessione.

Durante questa striscia di insuccessi, i Yankees hanno mostrato una marcata crisi offensiva, segnando quattro punti o meno in ciascuna delle sei partite.

L’assenza di giocatori chiave come Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Max Fried e Trent Grisham, tutti attualmente infortunati, ha indubbiamente aggravato la situazione. Tuttavia, le maggiori responsabilità sembrano ricadere su alcuni titolari che non sono riusciti a colmare il vuoto lasciato dai compagni assenti, evidenziando una difficoltà diffusa all'interno del roster.

Le prestazioni individuali sotto esame

Tra i giocatori le cui prestazioni sono state maggiormente sotto esame spicca il prima base Ben Rice, che ha registrato un rendimento estremamente modesto con una sola valida su ventidue turni, accompagnato da sei strikeout e nessuna base su ball. Anche il seconda base Jazz Chisholm Jr. ha avuto un periodo difficile, con una sola valida su dodici turni, cinque strikeout e un’espulsione durante una delle gare.

Il catcher Austin Wells ha visto la sua media battuta precipitare a .155, con un OPS di .493 e un solo successo su tredici turni in battuta. Allo stesso modo, l’esterno Cody Bellinger ha attraversato un momento complicato, mettendo a segno una sola valida su diciotto turni e subendo un calo dell’OPS da .834 a .797.

Anche il lanciatore Cam Schlittler è finito nell'occhio del ciclone. Pur non avendo subito punti guadagnati in alcune occasioni, ha concesso valide pesanti e ben tre fuoricampo con due eliminati, mettendo ripetutamente a rischio i vantaggi accumulati dalla squadra. Nell’ultima partita disputata contro i Detroit Tigers, Schlittler ha concesso sei punti e sette valide in poco più di quattro inning, vedendo la sua ERA salire da 1.62 a 2.08.

In particolare, ha subito quattro fuoricampo, un dato mai registrato prima nella sua carriera con i Yankees in una singola partita contro i Tigers, e la prima volta per un lanciatore dei Yankees contro i Tigers dal 1989.

L'attacco in difficoltà e il prossimo impegno

La crisi offensiva dei Yankees si riflette in numeri complessivi preoccupanti: nelle ultime cinque partite, la squadra ha totalizzato un misero bottino di soli sedici valide. La partita più recente ha visto i Detroit Tigers imporsi con un netto 9-3, grazie anche alla prestazione dominante di Tarik Skubal sul monte di lancio e ai due fuoricampo realizzati da Riley Greene. La difesa dei Yankees ha mostrato ulteriori difficoltà, come evidenziato dall’errore del seconda base José Caballero, che ha permesso un fuoricampo da tre punti a James Outman, aggravando ulteriormente il passivo.

Il prossimo incontro vedrà i Yankees nuovamente impegnati contro i Detroit Tigers, con Will Warren designato come lanciatore partente. Su di lui ricade la responsabilità di interrompere questa serie negativa e di restituire fiducia a una squadra in evidente difficoltà. La pressione sui giocatori chiave rimane alta, mentre la tifoseria attende con ansia segnali concreti di ripresa per non compromettere ulteriormente la corsa ai playoff.