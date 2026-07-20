Yaxel Lendeborg ha superato ogni aspettativa, guidando i Golden State Warriors alla conquista del titolo della Summer League di Las Vegas. Il giovane talento, selezionato con l’undicesima chiamata al Draft NBA 2026, si è imposto come figura centrale nella finale contro Memphis, culminando la sua prestazione con il prestigioso riconoscimento di MVP della finale.

Nella partita decisiva, Lendeborg ha messo a segno una prestazione dominante con 21 punti, 10 rimbalzi e 2 recuperi, dimostrando la sua capacità di incidere su entrambi i lati del campo. I Warriors, sotto di dieci punti all’inizio dell’ultimo quarto, hanno orchestrato una rimonta spettacolare, chiudendo l’incontro con una vittoria per 94-90.

Questa affermazione ha sottolineato non solo il talento individuale del rookie, ma anche la resilienza e la determinazione della squadra.

Il profilo di Lendeborg, che compirà ventiquattro anni all’inizio della prossima stagione, si allinea perfettamente con le esigenze di Golden State. La sua presenza fisica e la sua versatilità lo rendono un elemento prezioso per il roster. Reduce da una stagione universitaria di altissimo livello a Michigan, dove ha conquistato il titolo NCAA pochi mesi prima, Lendeborg ha confermato di essere pronto per il palcoscenico professionistico.

Lendeborg: numeri, impatto e mentalità vincente per i Warriors

Durante l’intera Summer League, Lendeborg ha mantenuto medie impressionanti di 18,5 punti e 8 rimbalzi a partita, affermandosi come uno dei prospetti più completi della manifestazione.

Il suo rendimento è stato cruciale per il successo dei Warriors, che con questa vittoria eguagliano Portland e Sacramento per numero di titoli Summer League vinti dal 2013, anno in cui il torneo di Las Vegas ha assunto il suo formato attuale.

Oltre alle statistiche, Lendeborg ha portato in campo una marcata mentalità vincente e una spiccata attitudine al gioco di squadra. Queste qualità si integrano idealmente con la presenza di stelle affermate come Stephen Curry, Draymond Green, Jimmy Butler III, Kristaps Porziņģis e Brandin Podziemski. La sua capacità di contribuire con grande impegno e la sua predisposizione al sacrificio lo rendono un fattore chiave per l’equilibrio della squadra e per una rotazione efficace.

Un messaggio celebrativo diffuso subito dopo la partita ha riassunto l’impresa: "Yaxel Lendeborg, l’undicesima scelta assoluta, vince il premio di MVP della finale della Summer League NBA 2026! 21 punti, 10 rimbalzi, 2 recuperi, Warriors vittoriosi".

Il futuro di Golden State: giovani talenti e prospettive

La finale di Las Vegas ha visto brillare anche altri talenti. Per i Warriors, Deivon Smith ha contribuito con 21 punti. Sul fronte Memphis, i giovani Cameron Boozer e Cedric Coward hanno entrambi messo a referto 19 punti, dimostrando il loro potenziale. La vittoria di Golden State, il secondo titolo Summer League della franchigia, rafforza la fiducia per la prossima stagione, evidenziando la solidità di un gruppo giovane e motivato.

Con due titoli conquistati in soli quattro mesi – il campionato NCAA e la Summer League – Lendeborg è atteso a un ruolo di rilievo nella rotazione di Golden State. La sua rapida crescita e la capacità di inserirsi in un contesto competitivo saranno elementi fondamentali per il futuro dei Warriors, che puntano a mantenere la loro posizione di protagonisti anche grazie all’apporto decisivo di nuovi talenti come Yaxel Lendeborg.