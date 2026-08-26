Un passo significativo è stato compiuto oggi nella trattativa per il trasferimento di Rafael Leao dal Milan al Galatasaray. Le due società hanno raggiunto un'intesa di massima sui termini economici. L'offerta del club turco si aggira attorno ai 45 milioni di euro più bonus, avvicinando l'accordo. La chiusura definitiva dell'affare è subordinata al sì del giocatore, con una proposta d'ingaggio sostanziosa.

Il Galatasaray ha formalizzato al Milan un'offerta per il cartellino di Leao di circa 45 milioni di euro, cui si aggiungono bonus. All'attaccante è stato prospettato un contratto da 12 milioni di euro all'anno, comprensivi di bonus facilmente raggiungibili.

Le parti sono ormai vicine alla "fumata bianca", ma serve il via libera definitivo del calciatore.

Le tappe della negoziazione

La giornata odierna, mercoledì 26 agosto, ha segnato un punto di svolta. Milan e Galatasaray hanno trovato un'intesa di massima sui termini economici. L'offerta per Leao ammonta a circa 45 milioni di euro più bonus, mentre per il giocatore è stato delineato un ingaggio annuo di 12 milioni di euro, inclusi i bonus. Resta il consenso di Leao per l'accordo.

Il contesto e i prossimi sviluppi

Il recente rientro di Leao agli allenamenti, dopo l'infortunio, è un segnale che la fase finale della trattativa si sta facendo sempre più intensa e decisiva. Il club rossonero attende una risposta definitiva dal giocatore.

Tale decisione è cruciale e potrebbe sbloccare l'operazione di mercato per il futuro dell'attaccante.

I dettagli economici dell'intesa

L'intesa raggiunta tra Milan e Galatasaray è ormai definita. L'offerta di 45 milioni di euro più bonus è considerata allineata alla valutazione richiesta dal club rossonero per il cartellino di Leao. Per il contratto del giocatore, la proposta prevede un ingaggio base di 10 milioni di euro, con l'aggiunta di 2 milioni di euro in bonus, per un totale annuo di 12 milioni di euro. L'ultimo tassello rimane il consenso del giocatore, ancora in attesa di via libera.