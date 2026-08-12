Il recupero di Carlos Alcaraz dopo l'infortunio al polso continua a generare incertezza nel mondo del tennis. Le recenti immagini provenienti dal Real Sociedad Club de Campo di Murcia, ampiamente diffuse in queste ore, sollevano nuovi dubbi sul suo imminente ritorno in campo. Il giovane campione spagnolo, sebbene si stia allenando da diverse settimane, è stato ripreso con l'avambraccio destro fasciato e il gomito protetto da un manicotto. Questo dettaglio, tutt'altro che secondario, alimenta le speculazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori riguardo le tempistiche del suo rientro agonistico.

Nonostante l'impegno costante e la dedizione mostrata durante le sessioni, il braccio di Alcaraz rimane sotto stretta osservazione. La principale preoccupazione è che il rientro possa essere ulteriormente posticipato rispetto alle aspettative iniziali, specialmente in vista degli Us Open. Questo appuntamento è cruciale per la stagione del tennista spagnolo e attesissimo dai suoi tifosi. Attualmente, Alcaraz si concentra sul ritrovare la condizione fisica ottimale e il feeling con il campo, limitandosi a colpire la palla senza forzare eccessivamente e adattandosi alle condizioni climatiche particolarmente calde del periodo.

Allenamenti mirati e supporto dello staff

Durante le intense sessioni di allenamento svoltesi sulle piste esterne del club di Murcia, Carlos Alcaraz è stato costantemente affiancato dal fratello Álvaro e dal suo coach, Samuel López.

Il programma di lavoro ha incluso esercizi mirati su tutte le principali fasi del gioco: dal diritto al rovescio, dal servizio alle sue celebri e temute smorzate. In ogni momento, il tennista ha indossato una malla compressiva a protezione del braccio destro. La presenza assidua e il supporto dello staff tecnico evidenziano la delicatezza di questa fase di recupero e la ferma volontà di monitorare attentamente ogni progresso, evitando qualsiasi rischio inutile che possa compromettere la riabilitazione.

Obiettivo Us Open: l'incognita persiste

Il percorso di riabilitazione di Alcaraz è stato caratterizzato da decisioni importanti, tra cui la rinuncia al Masters 1.000 di Cincinnati, considerato l'ultimo vero e proprio banco di prova prima dell'attesissimo torneo di New York.

Il giovane campione spagnolo, fermo ai box a causa della lesione al polso subita durante il torneo di Barcellona nel mese di aprile, sta compiendo ogni sforzo per recuperare in tempo e difendere il prestigioso titolo agli Us Open. Tuttavia, la parola d'ordine resta la massima cautela. Il suo effettivo ritorno in campo dipenderà esclusivamente dalle condizioni fisiche che dimostrerà nelle prossime settimane, mantenendo alta l'incertezza sul suo rientro definitivo.