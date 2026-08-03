Carlos Alcaraz, attuale numero due del tennis mondiale, si sta preparando per il suo atteso ritorno in campo dopo l'infortunio al polso subito a metà aprile. In vista del Masters 1000 di Cincinnati, al via il 13 agosto, il giovane talento spagnolo è stato notato durante gli allenamenti con un occhio coperto da un cono forato, una pratica che ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati e gli esperti del settore.

L'approccio adottato da Alcaraz non è una stravaganza né un gesto scaramantico, ma rientra in un preciso e scientifico percorso di preparazione atletica.

Il medico-fisiatra Andrea Bernetti, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università del Salento e segretario generale della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa, ha chiarito che si tratta di una tecnica di Sports Vision Training (SVT). Questo metodo è considerato fondamentale per l'atleta moderno, poiché "aumenta le prestazioni migliorando tempi di reazione, postura e biomeccanica del gesto".

L'importanza della visione nello sport di alto livello

Allenare la vista nello sport, come evidenziato da Bernetti, va ben oltre il semplice miglioramento dell'acuità visiva. L'obiettivo primario è potenziare la capacità del sistema nervoso centrale di elaborare e convertire in risposte motorie le informazioni visive in tempo reale.

In discipline come il tennis, dove la palla può superare i 200 km/h, sono indispensabili competenze dinamiche quali la percezione della profondità, la sensibilità al contrasto, la visione periferica e la capacità di tracciare oggetti ad alta velocità.

Coprire l'occhio dominante, spesso definito "occhio tecnico", induce il cervello a un adattamento neurale. Questo processo spinge l'atleta a elaborare altri parametri visivi, come le variazioni dimensionali della palla sulla retina, e a rimodulare istantaneamente il gioco di gambe e il punto d'impatto. L'occhio non dominante, o "occhio tattico", viene così stimolato in misura maggiore, attivando circuiti cerebrali meno utilizzati. Una volta rimossa la copertura, l'atleta percepisce la palla come più lenta, con un campo visivo più nitido e una reattività accentuata.

Training visivo: studi e benefici confermati

L'efficacia di queste metodologie è ampiamente supportata da diversi studi scientifici. Una ricerca condotta nel 2023 ha dimostrato miglioramenti significativi nella coordinazione occhio-mano e nei tempi di reazione dopo otto settimane di training visivo dinamico, pur senza alterazioni nell'acuità visiva statica. Una revisione sistematica, pubblicata a fine 2024, ha ulteriormente rafforzato questi risultati, evidenziando come i programmi di Sport Vision – che includono l'occlusione dinamica o l'uso di occhiali stroboscopici – ottimizzino le performance motorie e sensoriali. Tali pratiche contribuiscono inoltre a ridurre l'affaticamento visivo, ad accelerare il recupero da errori percettivi e a diminuire il rischio di infortuni grazie a una maggiore consapevolezza spaziale.

Coprire un occhio durante l'allenamento costringe l'altro occhio e il cervello a lavorare con maggiore intensità per seguire il movimento e valutare le distanze. Una volta rimossa la copertura, la capacità di processare la scena e la reattività nei confronti della palla risultano notevolmente migliorate, confermando l'utilità di questa pratica per i tennisti di alto livello.