I Hawaii Rainbow Warriors si candidano come possibile sorpresa nel college football 2026. Dopo un 2025 chiuso con 9 vittorie e 4 sconfitte e la vittoria della Hawaii Bowl contro California, la squadra guidata dal quarterback Micah Alejado e dall'head coach Timmy Chang mostra una crescita che alimenta le aspettative per un ruolo da protagonista nella Mountain West Conference e, potenzialmente, nella corsa ai playoff a dodici squadre.

Micah Alejado: il talento per l'Heisman

Il sophomore Micah Alejado è stato nominato Giocatore Offensivo dell'Anno nella preseason della Mountain West.

Nel 2025, ha lanciato per 3.106 yard e 24 touchdown, con due partite consecutive oltre le 400 yard e cinque gare con almeno tre touchdown. Nonostante nove intercetti e un QBR di 59,8 (66,3% completamento), il suo potenziale lo rende un possibile finalista per l'Heisman Trophy, qualora migliorasse. Alejado ha conquistato il posto da titolare superando il veterano Luke Weaver (poi a San Jose State).

Roster, calendario e corsa playoff

L'head coach Timmy Chang ha gestito con successo il mercato trasferimenti, rimpiazzando partenze chiave con 16 nuovi innesti dal transfer portal. Il ricevitore Pofele Ashlock (76 ricezioni, 829 yard, 8 touchdown nel 2025) sarà affiancato da nuovi ricevitori. Il gioco di corsa beneficerà del reparto corse, che nel 2025, superando le 95 yard, ha ottenuto sette vittorie su sette.

La difesa si presenta rafforzata, con il ritorno del cornerback Elijah Palmer e un potenziamento della linea difensiva.

Il calendario 2026 è vantaggioso: trasferte limitate al Mountain Time Zone (eccetto Northern Illinois). La partenza dei principali avversari della conference verso la nuova Pac-12 ha alleggerito il percorso di Hawaii, che eviterà anche Air Force. Test importanti fuori conference contro Stanford e Arizona State misureranno la competitività. I Hawaii Rainbow Warriors sono outsider accreditati per i playoff del college football. Il sistema offensivo "run-and-gun" di coach Chang ha dimostrato efficacia. La difesa, fattore critico, è solida grazie al ritorno di oltre l'80% dei titolari e all'innesto del cornerback Jeremiah Hughes.

Nonostante la Mountain West sia competitiva, continuità tecnica, leadership di Alejado e profondità del roster rendono i Rainbow Warriors una squadra da seguire, con concrete possibilità di irrompere nel panorama nazionale e contendere per un posto tra le migliori dodici.