L'Italia festeggia un trionfo iridato nel canottaggio giovanile: Alizee Ribolzi ha conquistato la medaglia d'oro nel singolo femminile Under 19 ai Mondiali di canottaggio, il 9 agosto 2026. L'atleta italiana ha dominato la finale con una prestazione impeccabile, portando l'Italia sul gradino più alto del podio mondiale.

Il successo di Alizee Ribolzi ai Mondiali U19

Alizee Ribolzi, della SC Corgeno, ha centrato un prestigioso successo nel singolo donne Under 19, confermando il suo talento internazionale. Questa vittoria rappresenta un risultato di rilievo per il canottaggio giovanile italiano, evidenziando il potenziale degli atleti azzurri.

Una stagione agonistica ricca di affermazioni

Il trionfo mondiale di Ribolzi corona una stagione 2026 già eccezionalmente proficua. L'atleta aveva già conquistato il titolo europeo Under 19 nel singolo femminile, affermandosi con autorevolezza a livello continentale. A questi successi internazionali si sommano i titoli italiani Under 19 dello stesso anno, dove Ribolzi ha primeggiato nel singolo e nel quattro di coppia. La sua versatilità e continuità di rendimento la proiettano tra le stelle nascenti del canottaggio.

Il percorso verso l'oro mondiale

Il suo cammino verso l'oro mondiale è stato caratterizzato da prestazioni di alto livello. Agli Europei Under 19, nella finale del singolo femminile, ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime fasi, respingendo gli attacchi delle avversarie e chiudendo con un vantaggio significativo di un secondo e sette decimi sulla Cherkasova.

Un percorso netto che l'aveva vista imporsi anche in batteria e semifinale, a dimostrazione di una determinazione inarrestabile. Il suo palmarès nazionale Under 19 del 2026 include inoltre i titoli italiani nel singolo e nel quattro di coppia, entrambi ottenuti con la SC Corgeno, società che ha accompagnato la sua crescita e forgiato il suo straordinario potenziale.