sarà accompagnato da una cornice da grandi occasioni.

Sono infatti poche centinaia i biglietti ancora disponibili per la partita contro i crociati. L'Allianz Stadium viaggia verso il tutto esaurito per il debutto interno della squadra di Luciano Spalletti, in programma sabato alle 20.45.

Grande richiesta anche per le prossime sfide

La "febbre" cresce anche in vista dei successivi appuntamenti. Per la gara contro l'Atalanta, in programma il prossimo 20 settembre, sono stati venduti oltre 5mila biglietti già nel primo giorno di vendita.

È stata inoltre aperta la vendita libera per il big-match contro il Milan, fissato per domenica 6 settembre.
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