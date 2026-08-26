Yordan Alvarez ha confermato il suo straordinario feeling con il nuovo Yankee Stadium, rivelandosi ancora una volta decisivo nella vittoria per 9-7 degli Houston Astros sui New York Yankees. L’esterno cubano, tra i favoriti per il titolo di MVP dell’American League, ha chiuso la partita con tre valide su cinque turni, inclusa una tripla cruciale nell’ottavo inning che ha portato gli Astros in vantaggio.

La sfida, disputatasi a New York, ha visto Alvarez migliorare ulteriormente le sue statistiche personali nello stadio dei Bronx Bombers. Questa prestazione ha garantito agli Astros un vantaggio di mezza partita sui Texas Rangers nella corsa all’AL West.

In questa stagione, Alvarez vanta una media battuta di .333, con nove fuoricampo, 17 RBI e un OPS di .968 in 80 presenze al piatto nello stadio newyorkese, il suo miglior rendimento fuori dalla divisione AL West.

La rimonta degli Astros: Alvarez e Diaz protagonisti

Il match è stato caratterizzato da continui cambi di fronte. Yainer Diaz ha colpito due fuoricampo solitari, incluso quello che ha pareggiato i conti all’inizio dell’ottavo inning. Subito dopo, Jeremy Pena ha ottenuto una valida, e Alvarez ha spedito un lancio basso e interno fino alla recinzione del centrodestra, firmando il sorpasso per Houston con la sua tripla. Si tratta della settima tripla in carriera per Alvarez e della prima dal 21 luglio 2024.

Diaz ha poi aggiunto un singolo da un punto nel nono inning, contribuendo ai sei punti segnati dagli Astros contro il bullpen dei Yankees.

Nonostante la notevole prestazione di Luis García Jr. per i padroni di casa, autore di quattro valide, inclusi un doppio da un punto e un fuoricampo da due punti, gli Astros hanno saputo reagire con determinazione, conquistando un successo importante per la classifica.

Alvarez: l'eredità dei grandi battitori mancini nel Bronx

Il rendimento di Yordan Alvarez al nuovo Yankee Stadium evoca paragoni con leggende del baseball come David Ortiz, noto per le sue memorabili prestazioni contro i New York Yankees. Entrambi condividono una struttura fisica simile e una battuta mancina particolarmente efficace nel Bronx.

Ortiz, ad esempio, ha concluso la sua carriera con una media di .316, 16 fuoricampo e 35 RBI nel vecchio Yankee Stadium, e 15 fuoricampo con un OPS di .794 nel nuovo impianto. Alvarez, pur non avendo ancora realizzato un fuoricampo nelle cinque partite di playoff giocate a New York, sembra destinato a infrangere anche questo "tabù" nelle prossime occasioni.

La presenza costante di Alvarez nel lineup degli Houston Astros è un fattore chiave per le ambizioni della squadra, specialmente nelle sfide cruciali contro i Yankees. La sua storia di successi nel Bronx alimenta le speranze per le prossime partite della serie, confermando il suo status di giocatore fondamentale.