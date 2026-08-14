Amy Hunt si è confermata protagonista agli Europei di atletica di Birmingham, conquistando la medaglia d’oro nei 200 metri femminili. Dopo il successo nei 100 metri, l’atleta inglese ha completato la sua doppietta, tagliando il traguardo in 22''19.

Sul podio, l’irlandese Rhasidat Adeleke ha conquistato l’argento con 22''28, stabilendo un nuovo record nazionale. Il bronzo è andato alla britannica Dina Asher‑Smith, che ha concluso in 22''29, battuta per una sola centesima. La gara, attesissima, ha visto le favorite rispettare i pronostici, offrendo uno spettacolo di alto livello.

La finale dei 200 metri: trionfi e record

La finale dei 200 metri donne ha visto le migliori velociste europee. Amy Hunt, già vincitrice dei 100 metri, ha gestito la pressione imponendo il proprio ritmo e mantenendo il vantaggio fino al traguardo. La sua affermazione a Birmingham la consacra tra le grandi della velocità continentale.

Rhasidat Adeleke, con l'argento, ha segnato una pagina importante per l'atletica irlandese, alla sua prima finale europea sui 200 metri e con un nuovo record nazionale. Dina Asher‑Smith, leggenda della velocità britannica e già campionessa mondiale, ha dimostrato la sua competitività ai massimi livelli.

L'Alexander Stadium di Birmingham ha ospitato la gara, confermando l'elevato livello tecnico della manifestazione, con tempi di rilievo e competizione serrata.

Amy Hunt: eccellenza tra sport e studi

Oltre ai successi in pista, Amy Hunt si è distinta per il suo percorso accademico, avendo studiato Filologia Inglese a Cambridge. Questa determinazione l’ha resa una delle stelle emergenti dell’atletica europea, capace di imporsi nei 100 e 200 metri. La sua affermazione a Birmingham ne conferma le aspettative.

La spagnola Jaël Bestué ha chiuso la finale al settimo posto, a testimonianza della crescita del movimento europeo nella velocità femminile.