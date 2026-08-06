Le stelle del tennis Amanda Anisimova e Marta Kostyuk saranno le protagoniste indiscusse dell’esibizione “Stars of the Open”, un evento clou della US Open Fan Week. L'incontro tra le due atlete è fissato per giovedì 27 agosto alle ore 18:00 presso l’iconico Arthur Ashe Stadium. L'annuncio, diffuso il 6 agosto 2026, conferma la partecipazione di queste giocatrici di alto livello a un appuntamento che coniuga spettacolo sportivo e beneficenza, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis.

L’evento vedrà scendere in campo un parterre di talenti che include anche i giovani emergenti Arthur Fils e Alex Michelsen.

Essi si uniranno ai già confermati Alex Eala, Joao Fonseca, Iva Jovic e Learner Tien, completando un roster di promettenti atleti. La serata prevede quattro emozionanti incontri, tutti disputati al meglio di un set, con un ordine di gioco avvincente: Amanda Anisimova contro Marta Kostyuk, seguita da Joao Fonseca contro Learner Tien, Alex Eala contro Iva Jovic, e infine Arthur Fils contro Alex Michelsen. Questa combinazione di stelle affermate e future promesse garantisce uno spettacolo di tennis di altissimo livello.

Impegno Sociale e Sostegno ai Giovani

Un aspetto fondamentale delle “Stars of the Open” è il suo forte impegno sociale. Una parte significativa del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà infatti devoluta alla USTA Foundation, l’ente benefico nazionale della USTA.

Questa fondazione è dedicata a sostenere la rete National Junior Tennis and Learning (NJTL), un’ampia organizzazione che comprende oltre 270 realtà. Tali organizzazioni utilizzano il tennis come potente strumento per offrire opportunità di crescita, educazione e successo a giovani provenienti da comunità meno fortunate, promuovendo valori sportivi e inclusione sociale. L’iniziativa rafforza il ruolo del US Open come piattaforma per il cambiamento positivo.

L’esibizione, giunta quest’anno alla sua quarta edizione e presentata da Chase, si conferma un appuntamento fisso e molto atteso nell'ambito della Fan Week del US Open. Le informazioni relative ai biglietti e alle modalità di trasmissione sono state comunicate in modo coerente sia con l'annuncio del 6 agosto che con la precedente nota del 26 giugno 2026.

Per il pubblico statunitense, l’evento sarà trasmesso in diretta su ESPN+, mentre i broadcaster internazionali del US Open ne garantiranno la distribuzione globale, portando lo spettacolo e il messaggio di solidarietà a un vasto pubblico di appassionati di tennis.