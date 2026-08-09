Il futuro di Anthony Richardson, quarterback dei Colts, è diventato improvvisamente incerto a seguito della sua recente retrocessione al ruolo di terzo quarterback durante il training camp della squadra. Questa drastica decisione sottolinea una chiara e crescente perdita di fiducia nei confronti del giovane talento. Richardson, che ha alternato le sue presenze tra la seconda e la terza squadra offensiva, non è più considerato un'opzione affidabile per il ruolo di secondo quarterback, una situazione che ha immediatamente sollevato seri dubbi sul suo percorso all'interno della franchigia e ha alimentato speculazioni su una sua possibile uscita dal roster.

La parabola discendente per Richardson, selezionato come quarto assoluto al draft, sembra inarrestabile. Il quarterback, che aveva manifestato il desiderio di una trade nella scorsa offseason, appare ora, secondo osservatori vicini alla squadra, "completamente fuori dal progetto". La sua motivazione e la sua fiducia sembrano essere venute meno, e la sua posizione si è ulteriormente complicata a causa della notevole crescita di Riley Leonard, il quale ha saputo conquistare progressivamente spazio e fiducia all'interno dello staff tecnico dei Colts, superando Richardson nelle gerarchie.

Il rischio del taglio e il basso valore di mercato

Le prospettive per Richardson sono ulteriormente aggravate dal suo basso valore di mercato.

La possibilità di intavolare una trade che possa soddisfare le aspettative della franchigia appare ormai remota. Di conseguenza, la dirigenza dei Colts sta seriamente valutando l'opzione di un taglio diretto del giocatore prima dell’inizio della prossima stagione. Questo scenario, se concretizzato, significherebbe la fine anticipata della sua avventura a Indianapolis, lasciando il giovane quarterback libero di cercare una nuova destinazione dove rilanciare la propria carriera.

Quattro franchigie NFL monitorano la situazione

Nonostante le evidenti difficoltà e l'incertezza che circonda il suo futuro, la situazione di Richardson è attentamente monitorata da almeno quattro franchigie della NFL. I Tampa Bay Buccaneers potrebbero vederlo come un'interessante opzione di prospettiva a lungo termine, da sviluppare con calma alle spalle del quarterback titolare Baker Mayfield.

Parallelamente, gli Houston Texans potrebbero considerarlo come una potenziale assicurazione di alto potenziale dietro C.J. Stroud, in vista di una stagione cruciale per quest'ultimo.

I Baltimore Ravens, notoriamente preoccupati dalle condizioni fisiche e dalla longevità di Lamar Jackson, potrebbero puntare su Richardson come un'alternativa dinamica e un backup di grande potenziale. Infine, i Dallas Cowboys potrebbero replicare un approccio simile all'esperimento condotto con Trey Lance, inserendo Richardson come un progetto a basso costo e ad alto rischio/rendimento dietro Dak Prescott, il cui contratto è saldamente garantito fino al 2028, offrendo un ambiente senza immediate pressioni.

La vicenda di Anthony Richardson si configura come un caso emblematico di come le elevate aspettative riposte su una giovane promessa possano mutare con sorprendente rapidità nel contesto altamente competitivo della NFL.

Il suo futuro professionale rimane indubbiamente incerto, ma il concreto interesse manifestato da diverse franchigie suggerisce che la sua carriera potrebbe effettivamente trovare nuova linfa e un'opportunità di rilancio in un ambiente differente da quello attuale di Indianapolis.