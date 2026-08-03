Antonio Rossi, attuale presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, rivive le emozioni delle Olimpiadi di Atlanta 1996, a trent'anni dalle sue imprese storiche. Il ricordo delle due medaglie d'oro conquistate nel K2 con Daniele Scarpa e nel K1 è ancora vivido, reso eterno anche dalla voce inconfondibile di Gian Piero Galeazzi, che accompagnò milioni di italiani in quelle giornate memorabili. Rossi confida: “Quando riguardo quelle immagini, mi emoziono ogni volta come se fosse la prima”, riconoscendo il contributo delle telecronache di Galeazzi nel rendere quei momenti indelebili nella memoria collettiva.

Rossi rivela un episodio inedito della finale del K1: “Preparai quella gara in modo maniacale. Sapevo che se fossi riuscito a stare davanti al romeno Magyar dopo i primi 200 metri avrei avuto un vantaggio anche psicologico. Partii fortissimo, continuando però a vedere una prua bianca accanto alla mia. Pensando fosse lui, continuai a spingere, spingere e spingere. Poi mi voltai ed ecco la sorpresa. Vicino a me non c’era il mio avversario, ma il catamarano della tv che seguiva la gara. Magyar era parecchio dietro, ma io negli ultimi 150 metri ero cotto. Sbagliai del tutto la gestione della gara, per fortuna andò bene lo stesso”. Questa esperienza unica si lega al timore di un imprevisto – una pagaia rotta, un problema all'imbarcazione, un malore – che avrebbe potuto infrangere il sogno olimpico.

La Federazione e il futuro della canoa italiana

Oggi, da presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak, Rossi guarda al futuro. L'obiettivo primario è accompagnare gli atleti verso Los Angeles 2028, adattandosi ai nuovi criteri di qualificazione. Grande attenzione è rivolta alla base, con iniziative come “Giochi di pagaie” per promuovere la canoa nelle scuole in modo ludico, oltre agli investimenti in centri federali e diversi progetti. Rossi ricorda anche l'esperienza come City Operations Manager per Milano Cortina 2026: “È più difficile organizzare i Giochi in casa che vincere un oro”. Lo spirito e gli impianti di Milano Cortina rappresenteranno una grande eredità.

Il legame con Jury Chechi e il nuovo approccio allo sport

Il solido rapporto con Jury Chechi, nato dopo Atlanta, si è rafforzato nel tempo. I due campioni condividono ricordi e progetti, come la partecipazione a Pechino Express. Rossi anticipa: “Per il trentennale dei nostri ori faremo di sicuro qualcosa insieme, stiamo cercando di organizzarci”. Dopo l'infarto che lo ha colpito nel 2021, Rossi ha modificato il suo approccio allo sport: “Prima ero competitivo in tutto, oggi pratico sport con un approccio diverso. Ascolto il mio corpo e mi godo l’attività fisica molto di più”. Il suo messaggio è chiaro: l'attività fisica, con parere medico, è fondamentale dopo un infarto, senza paura di riprendere a muoversi.

La complicità tra Rossi e Chechi, intrisa di ironia e rispetto, evidenzia come la vita post-agonistica offra nuove priorità e soddisfazioni. Entrambi sostengono la necessità di pari dignità e risorse per gli sport meno noti. Rossi sottolinea che la passione e le emozioni guidano chi pratica la canoa, al di là del ritorno economico. La loro storia, tra ricordi olimpici e nuove sfide, celebra il valore umano e sportivo di due icone italiane.