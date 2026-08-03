Filippo Pelati ha conquistato la medaglia d’argento nella finale del solo libero maschile di nuoto artistico agli Europei di Parigi. Il 19enne ferrarese ha visto l’oro al britannico Ranjuro Tomblin e il bronzo allo spagnolo Jordi Caceres Iglesias. Per Pelati è la quarta medaglia in questa rassegna.

Nella stessa giornata, Enrica Piccoli ha sfiorato il podio nella finale del solo libero femminile di nuoto artistico. La 27enne di Castelfranco Veneto, tesserata per Fiamme Oro e vicecampionessa europea a Funchal 2025, era terza prima dell’ultima esibizione della bielorussa Vasilina Khandoshka (oro).

Argento alla tedesca Klara Bleyer (campionessa uscente), bronzo alla spagnola Iri Tio Casas.

La squadra italiana a Parigi

La delegazione italiana di nuoto artistico, composta da sedici atleti, ha partecipato agli Europei di Parigi dopo la preparazione al Centro Federale Unipol Blu Stadium di Pietralata. Tra i convocati figurano i medagliati Pelati e Piccoli, affiancati da altri quattordici atleti.

Il programma delle gare prevede diverse specialità: duo tecnico misto, duo libero femminile e routine di squadra. Pelati e Piccoli sono impegnati anche nelle prove individuali e di coppia.

Nuove coreografie e ambizioni

La squadra italiana ha presentato a Parigi due nuove routine coreografiche: il duo tecnico misto “Guarda!

È amore” (Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero) e il doppio tecnico femminile “Gratitudine per la vita” (Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero). Cura di Simona Ricotta, con Costanza Ferro per il doppio tecnico femminile. Il morale della squadra è alto, grazie ai recenti risultati nella Super Final di Coppa del Mondo a Toronto.

Le prestazioni di Pelati e Piccoli rappresentano un segnale importante per il movimento italiano del nuoto artistico, che ottiene risultati di rilievo nelle competizioni internazionali.