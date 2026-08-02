L'Italia Under 18 di basket ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei di categoria, disputati in Trentino. Gli azzurrini, guidati dal coach Sodini, si sono arresi in finale a una Slovenia superiore, concludendo un percorso eccezionale nel torneo.

La sfida decisiva ha visto la formazione italiana affrontare una partita in salita, trovandosi subito in svantaggio. La reazione è arrivata all'inizio del terzo quarto, quando la squadra è riuscita a ridurre lo svantaggio fino a portarsi a soli quattro punti dagli avversari.

Tuttavia, la Slovenia ha risposto prontamente.

Le prestazioni di Joksimovic (24 punti) e Stjepanovic (21 punti) sono state cruciali per ristabilire un margine di sicurezza, permettendo alla Slovenia di chiudere la gara a proprio favore.

Niang protagonista tra gli azzurri

Nonostante la sconfitta, tra le fila italiane si è distinto Niang, che ha realizzato 27 punti, risultando il miglior marcatore della squadra nella finale. Il percorso degli azzurrini resta positivo, avendo raggiunto l'atto conclusivo del torneo e mostrando carattere nei momenti difficili.

Il cammino dell'Italia nel torneo

Nel corso della competizione, l'Italia aveva già affrontato avversari di alto livello. In una partita precedente, la nazionale Under 18 aveva incontrato la Spagna, subendo una sconfitta per 68-61, con Bottelli top scorer a quota 13 punti.

Il torneo, ospitato in Trentino, ha rappresentato un'importante occasione di crescita per il gruppo azzurro.

La manifestazione si è confermata un banco di prova fondamentale per i giovani talenti del basket europeo, offrendo agli atleti italiani la possibilità di confrontarsi con le migliori realtà continentali e di accumulare preziosa esperienza internazionale.