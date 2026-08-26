Il proprietario degli Houston Astros, Jim Crane, ha avviato una profonda riorganizzazione all'interno della franchigia, culminata con la fine del rapporto con il general manager Dana Brown. Questa decisione, giunta mentre la squadra è in testa alla American League West, rappresenta un segnale chiaro di cambiamento, sebbene Crane abbia escluso l'ipotesi di una ricostruzione totale. Brown, il cui contratto era in scadenza, non farà parte della squadra per la prossima stagione. La gestione delle operazioni di baseball sarà temporaneamente affidata agli assistenti generali Charles Cook, Gavin Dickey e Connor Huff, con il supporto del senior advisor Jeff Bagwell e la supervisione diretta di Crane.

Anche il manager Joe Espada si trova in una posizione delicata: il suo contratto scade a fine stagione e, come ribadito da Crane, ogni decisione sul suo futuro sarà presa solo al termine del campionato. Nonostante gli Astros mantengano una posizione di vertice nella divisione, il rendimento altalenante e le problematiche legate agli infortuni nel reparto lanciatori hanno influito sulle valutazioni della proprietà. "È stata una conversazione difficile", ha commentato Crane riguardo al colloquio con Brown, elogiando la professionalità dell'ex GM e la sua intenzione di dargli il tempo per trovare nuove opportunità.

Giocatori in uscita: le possibili partenze dal roster

La rivoluzione non riguarda solo la dirigenza: diversi giocatori degli Astros potrebbero lasciare la squadra.

Jeremy Pena, shortstop al quinto anno e protagonista della vittoria nelle World Series 2022, non ha trovato un accordo per il rinnovo e potrebbe essere ceduto per evitare di perderlo a parametro zero. Pena sta vivendo una stagione positiva, con una media battuta di .286 e 15 fuoricampo in 82 partite, e rappresenta una pedina preziosa per eventuali scambi.

Tra gli altri nomi, Isaac Paredes, che ha ben figurato in assenza di Carlos Correa, potrebbe vedere il suo club option da 13,5 milioni di dollari non esercitato. Bryan Abreu, rilievo di esperienza, è destinato a lasciare Houston come free agent, poiché non è prevista una riconferma a cifre da closer. Anche Jake Meyers, dopo la retrocessione in Triplo-A e un rendimento deludente, è considerato un forte candidato alla non conferma.

Infine, Ryan Weiss, che non ha convinto dopo l'esperienza nella KBO, difficilmente vedrà rinnovato il suo contratto.

La visione di Jim Crane e il futuro degli Astros

Jim Crane ha ribadito che la decisione di separarsi da Brown non è stata influenzata dai recenti risultati negativi, bensì dalla necessità di un cambiamento al vertice. Il proprietario ha inoltre evidenziato come gli infortuni al reparto lanciatori abbiano pesato significativamente sulle prestazioni della squadra. La ricerca del nuovo general manager, ha confermato, avverrà con calma, privilegiando profili con esperienza. "Non abbiamo ancora candidati", ha dichiarato Crane, precisando che la valutazione sul manager Espada sarà effettuata solo al termine della stagione.

Espada, da parte sua, ha ringraziato i giocatori per il sostegno ricevuto in un momento personale delicato, sottolineando la coesione del gruppo.

La situazione degli Astros rimane dunque fluida, con la proprietà impegnata a garantire competitività senza ricorrere a una ricostruzione totale, ma pronta a rinnovare profondamente sia la dirigenza che il roster in vista delle prossime stagioni.