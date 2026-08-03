L'Atalanta si prepara a una sfida cruciale per l'accesso alla fase a gironi della UEFA Conference League 2026-27. Il sorteggio, tenutosi presso la sede UEFA di Nyon, ha infatti stabilito che i nerazzurri affronteranno la vincente dello spareggio tra l'Hapoel Tel Aviv e il Katowice. Questo doppio confronto rappresenta l'ultimo ostacolo per i bergamaschi nel loro cammino europeo.

Il Percorso verso la Fase a Gironi

Il sorteggio UEFA, svoltosi a Nyon, ha delineato il percorso dell'Atalanta. La formazione italiana si misurerà con la vincente del preliminare tra Hapoel Tel Aviv e Katowice.

Le date di questi incontri decisivi sono già state fissate: la gara d'andata è in programma per giovedì 20 agosto, mentre il match di ritorno si disputerà giovedì 27 agosto. Questi appuntamenti saranno cruciali per l'accesso alla fase successiva.

Per l'Atalanta, l'ingresso nella Conference League avverrà direttamente dalla fase degli spareggi, un privilegio garantito dal regolamento UEFA. I nerazzurri salteranno i turni preliminari, concentrandosi su questo doppio confronto che li separa dalla fase a gironi. L'attesa è alta per scoprire quale tra Hapoel Tel Aviv e Katowice affronterà la squadra italiana in questa sfida decisiva.

Le Prospettive del Confronto Decisivo

Questo playoff di Conference League è strategico per l'Atalanta, che punta a consolidare la propria presenza europea.

L'esito dello spareggio determinerà non solo il nome dell'avversario, ma anche il tipo di sfida che attenderà i nerazzurri. Entrambe le formazioni rappresentano un test significativo; la preparazione sarà cruciale per superare questo scoglio.

Il cammino europeo dell'Atalanta è quindi giunto a un bivio. Dopo il sorteggio, l'attenzione si sposta sulla preparazione tattica e fisica per affrontare al meglio l'avversario che emergerà. L'obiettivo è chiaro: conquistare la qualificazione alla fase a gironi e proseguire l'avventura nella UEFA Conference League 2026-27, perseguendo le ambizioni del club.