L'Atalanta si prepara alla prima giornata di campionato contro il Sassuolo con due assenze di rilievo: Charles De Ketelaere e Honest Ahanor. Entrambi i calciatori non saranno disponibili per la sfida in programma la sera del 23 agosto, a causa di infortuni muscolari che ne impediranno l'esordio stagionale. Un contrattempo che impone alla formazione bergamasca di riadattare i piani per l'avvio.

Gli accertamenti medici hanno rivelato per Charles De Ketelaere una distrazione di basso grado a carico dei muscoli adduttori della gamba sinistra. Analogamente, Honest Ahanor ha riportato una distrazione di basso grado, ma localizzata ai muscoli adduttori della gamba destra.

Queste diagnosi confermano la natura muscolare dei problemi che terranno i due atleti lontano dal campo, rendendo necessario riposo e attenta gestione per un recupero completo.

Gestione degli Infortuni e Prospettive di Rientro

Le condizioni di De Ketelaere e Ahanor saranno monitorate con attenzione nei prossimi giorni dallo staff medico dell'Atalanta. La cautela è prioritaria in questa fase del campionato, per assicurare un rientro solo a piena integrità fisica. La decisione di escluderli dalla gara contro il Sassuolo riflette questa prudenza, volta a tutelare la salute degli atleti e a prevenire complicazioni che potrebbero prolungare l'assenza.

Nonostante l'indisponibilità per l'esordio, lo staff tecnico nerazzurro mantiene una prospettiva ottimistica sul loro recupero.

Si confida di poter riavere entrambi i calciatori a disposizione "a stretto giro", indicando un ritorno atteso in tempi brevi. Questa fiducia è sostenuta dalla natura non grave delle lesioni e dalla professionalità nel seguire il percorso riabilitativo. L'obiettivo è reintegrare De Ketelaere e Ahanor nel gruppo il prima possibile, rafforzando le opzioni del mister.