La giornata di lunedì nella WNBA si prospetta ricca di spunti, con l'Atlanta Dream determinata a riscattarsi dopo la recente sconfitta subita contro le Washington Mystics. La squadra di Atlanta, che ospiterà le Toronto Tempo, punta a una vittoria cruciale per rilanciare le proprie ambizioni, forte di una delle migliori difese del campionato e di un netto vantaggio negli scontri diretti stagionali.

Nell'ultima partita, le principali giocatrici della Dream hanno faticato a trovare la via del canestro, non superando i sette punti individuali e totalizzando complessivamente solo sedici punti, evidenziando chiare difficoltà offensive.

Nonostante ciò, la squadra può contare su una difesa solida, che si posiziona al primo posto per palle rubate e al terzo nella classifica generale dei leader difensivi. Il confronto con le Toronto Tempo, reduci da ben otto sconfitte consecutive e un calendario particolarmente impegnativo, si presenta sulla carta favorevole ad Atlanta, che ha già dominato i tre precedenti stagionali contro la formazione canadese.

Duello chiave Reese-Sabally e aggiornamenti sugli infortuni

Il matchup chiave della serata vedrà contrapposte Angel Reese e Nyara Sabally. Reese, in particolare, è attesa a una prova di riscatto dopo una prestazione al di sotto delle aspettative. Per quanto riguarda gli infortuni, le Toronto Tempo dovranno fare a meno di Brittney Sykes, mentre la presenza di Marina Mabrey è considerata probabile.

Nelle fila dell'Atlanta Dream, Te-Hina Paopao non sarà disponibile per la partita. Giocando davanti al proprio pubblico, l'Atlanta Dream è chiaramente la favorita secondo tutti i pronostici.

Bilancio stagionale e confronto statistico

Gli scontri diretti di questa stagione hanno visto l'Atlanta Dream imporsi in tutte e tre le occasioni contro le Toronto Tempo. Il 14 giugno, Atlanta ha vinto in trasferta con un netto 102-77. Successivamente, il 22 giugno, ha replicato il successo in casa con un punteggio di 94-87, e il 17 luglio ha nuovamente espugnato il campo delle Tempo con un convincente 111-92. Le statistiche stagionali rafforzano l'immagine di una Dream solida e performante: la squadra segna in media 89 punti a partita, superando gli 87,4 delle Tempo, e si distingue per un maggior numero di rimbalzi e palle rubate.

Le Toronto Tempo, d'altra parte, hanno mostrato maggiori difficoltà, soprattutto nelle partite in trasferta, dove hanno registrato un bilancio di sole quattro vittorie e dieci sconfitte.

Questa partita rappresenta un'opportunità significativa per l'Atlanta Dream per consolidare la propria posizione in classifica e per Angel Reese per riaffermarsi come protagonista. Le Toronto Tempo, dal canto loro, cercheranno di interrompere la serie negativa e di sorprendere una delle squadre più in forma del campionato.