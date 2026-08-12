Giornata di forti contrasti per l'Italia agli Europei di atletica di Birmingham: Nadia Battocletti ha conquistato l'oro nei 5000 metri, mentre Marcell Jacobs si è ritirato dalla finale dei 100 metri.

Battocletti regina dei 5000 metri

Nadia Battocletti ha vinto l'oro nei 5000 metri (15’37"84), realizzando una storica doppietta italiana con Micol Majori, bronzo. Dopo i 3000 metri, la trentina ha accelerato e sferrato lo sprint decisivo a 200 metri dal traguardo, superando Marta Garcia. A fine gara, con una corona, ha confessato la sua gioia dopo le delusioni: “La corona me l’ha messa la mamma”.

Ritiro amaro per Jacobs nei 100 metri

Per Marcell Jacobs, campione continentale, il sogno del terzo oro nei 100 metri è svanito per un problema muscolare. Dopo una partenza incerta, ha rallentato e abbandonato la gara. “Ho sentito un fastidio all’adduttore, lo stesso di Montecarlo. Ero pronto a rompermi qualsiasi cosa”, ha dichiarato con amarezza, promettendo di “lavorare per capire la problematica”.

Record italiano per Coiro e poker nel salto in alto

La giornata ha visto Eloisa Coiro stabilire il nuovo record italiano negli 800 metri in semifinale (1’57"56), superando il primato di Gabriella Dorio del 1980. Coiro ha detto di essersi sentita “bene” in corsa. La stessa Dorio ha elogiato la 25enne: “I record sono fatti per essere battuti, sono felice perché Eloisa ha dimostrato di essere forte”.

Nel salto in alto, l'Italia ha ottenuto un poker di qualificazioni: Gianmarco Tamberi e l'oro europeo U23 Matteo Sioli hanno superato i 2,23 metri. Edoardo Stronati e Christian Falocchi si sono qualificati con 2,19 metri. Tamberi difenderà il titolo nella settima finale consecutiva.

Un bilancio tra successi e sfide

La giornata ha segnato un momento storico per l'atletica italiana: la doppietta Battocletti-Majori conferma la forza del mezzofondo femminile, e il record di Coiro rappresenta un salto generazionale. Il ritiro di Jacobs, pur doloroso, sottolinea l'importanza della gestione fisica.