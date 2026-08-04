L'Atp Masters 1000 di Montreal vede scendere in campo quattro tennisti italiani: Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci. Il prestigioso torneo sul cemento canadese, privo di Jannik Sinner, ha visto le sue fasi iniziali condizionate dal maltempo, creando un contesto di sfida aggiuntiva per gli atleti.

Il programma della giornata vede tutti e quattro gli azzurri impegnati tra primo e secondo turno. Il primo a calcare il campo sarà Mattia Bellucci, che alle ore 17 italiane affronterà l'argentino Sebastian Baez sul campo numero 2.

Sempre alle 17, sul campo numero 5, Lorenzo Sonego affronterà l'olandese Tallon Griekspoor nel terzo match, con inizio previsto nella tarda serata italiana.

Le sfide serali degli azzurri

Le sfide serali vedranno Flavio Cobolli, testa di serie numero 6, scendere in campo contro il tedesco Yannick Hanfmann. Il suo match, il secondo e ultimo sul Rogers Court, seguirà il derby australiano De Minaur-Duckworth, con inizio alla mezzanotte italiana. Sul Centrale, Luciano Darderi (numero 19 del tabellone) chiuderà il programma serale sfidando la wild card canadese Gabriel Diallo, non prima delle 3 del mattino italiane.

Copertura televisiva e la presenza italiana

Il Masters 1000 di Montreal è coperto in diretta televisiva da Sky Sport e in streaming su NOW.

Le dirette saranno su Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena dalle 17, e su Sky Sport 1 dalle 17 alle 19.30 e dalle 22.30. Gli abbonati NOW potranno usufruire del servizio Extra Match, che offre canali aggiuntivi con immagini live curate da Atp e Wta.

Oltre ai quattro tennisti già in campo, l'entry list del torneo conferma altri azzurri nel tabellone principale. Tra questi figurano Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, che confermano una nutrita rappresentanza italiana. L'assenza di Jannik Sinner, già evidenziata, è una delle principali novità di questa edizione.