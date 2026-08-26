L'esterno veterano Austin Slater ha esercitato la clausola di uscita dal suo contratto di lega minore con i Tampa Bay Rays, con l'obiettivo di assicurarsi un'opportunità in Major League altrove. Questa decisione segna la sua chiara volontà di rilanciarsi nel massimo campionato, lasciando la franchigia della Florida in cerca di un nuovo ingaggio.

Durante la stagione in corso, Slater ha registrato un OPS di .588 in 65 turni di battuta con i Rays. Tuttavia, la sua ultima apparizione in una partita di Major League risale al 17 giugno, quando ottenne una base su ball contro i Los Angeles Dodgers.

La sua scelta di rescindere il contratto attuale è motivata dalla ferma speranza di ottenere un accordo diretto con una squadra MLB, dopo un periodo in cui le sue occasioni al massimo livello sono state evidentemente limitate.

Il percorso contrattuale di Austin Slater

Il percorso di Slater in questa stagione è stato caratterizzato da momenti di incertezza contrattuale. Oltre all'attuale opt-out con i Rays, il giocatore era già stato designato per l'assegnazione dalla stessa franchigia, configurando così la terza volta che si trova in questa situazione nel 2024. A ciò si aggiunge una precedente uscita anticipata con i Tigers nel mese di marzo. Nonostante queste sfide e le continue rinegoziazioni, Slater continua a essere considerato un profilo interessante, in particolare come battitore mancino di supporto, spesso impiegato in ruoli di platoon.

Prospettive future nel mercato MLB

Qualora Austin Slater dovesse superare le procedure di waivers e optare per la free agency, le sue prospettive di trovare un nuovo ingaggio rimangono concrete. Potrebbe infatti continuare a trovare spazio come opzione di roster per quelle squadre che cercano di rafforzare la propria profondità nel ruolo di esterno. La sua comprovata esperienza nella Major League e la sua specifica capacità di affrontare efficacemente i lanciatori mancini lo rendono un elemento ancora valido e interessante per diverse franchigie, specialmente in vista della fase cruciale della seconda parte della stagione.