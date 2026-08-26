Non un semplice finale di gara, ma la consacrazione di un predestinato. Nella settima e ultima tappa del Tour de l'Avenir, disputata interamente su suolo italiano nello scenografico palcoscenico di Ceresole Reale e lungo le rampe che conducono al Colle del Nivolet, Lorenzo Mark Finn ha firmato una pagina indelebile del ciclismo azzurro. Già saldamente padrone della corsa, la maglia gialla non si è accontentata di gestire il margine: ha staccato tutti nell'ascesa finale, ha conquistato il successo di tappa e ha riportato l'Italia sul gradino più alto del Tour dei giovani a 53 anni di distanza dal trionfo di Gianbattista Baronchelli nel 1973.

CINQUANTATRE anni senza vincere il Tour de l'Avenir.

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La cronaca della tappa

La frazione decisiva si è aperta con l'attacco a lunga gittata promosso da un quartetto composto da Matisse Van Kerkhove, Victor Loulergue, Ashlin Barry e Timothèe Coudiere-Cantin. Dietro, la RedBull Rookies ha gestito le operazioni con freddezza, proteggendo Finn nei primi km dell'ascesa conclusiva e assorbendo senza scossoni i primi scatti portati dall'ecuadoriano Ramirez e dal brasiliano Bravo.

A cinque chilometri dalla vetta, con i compagni di squadra a completare il proprio lavoro di appoggio, la corsa è entrata nella sua fase incandescente.

Davanti, Van Kerkhove ha provato l'azione solitaria staccando i compagni di fuga, ma il ritorno del gruppo dei migliori guidato da un arrembante Ramirez ha annullato le speranze del belga.

L'affondo finale e il trionfo

Quando Ramirez ha alzato ulteriormente il ritmo nel tratto più duro, soltanto Finn è riuscito a rispondere con apparente facilità. Restava solo da scortare la maglia gialla al traguardo, ma il classe 2006 ha voluto dimostrare la mentalità del fuoriclasse: innestato un rapporto lungo, ha messo in atto una progressione irresistibile che ha sgretolato la resistenza dell'ecuadoriano. Finn si è involato in solitaria verso il traguardo di Ceresole Reale, andandosi a prendere una vittoria di tappa non necessaria per la classifica, ma dal valore simbolico inestimabile.

Alle sue spalle, il belga Driesen ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 27'', precedendo allo sprint Ramirez e Bravo, mentre Fabries ha attraversato la linea poco più indietro.

Il podio finale

La classifica generale incorona così Lorenzo Mark Finn, vincitore assoluto di un Tour de l'Avenir dominato con maturità e superiorità disarmanti. Sul podio finale insieme al genovese salgono i due belgi Niels Driesen e Matteo Vanhuffel, con Ramirez e Bravo a completare le prime cinque posizioni. L'Italia ritrova il suo re al Tour de l'Avenir e riscopre un talento pronto a prendersi il futuro.