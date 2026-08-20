Una notizia di grande impatto scuote il cammino delle Dallas Wings nella stagione WNBA: Azzi Fudd, la talentuosa guardia rookie protagonista di un eccellente avvio, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro, terminando anzitempo la sua stagione. L'annuncio, arrivato mercoledì 19 agosto, aggrava una situazione già precaria, segnata da una serie di infortuni chiave che hanno colpito la squadra nelle ultime settimane.

Solo un mese fa, le Dallas Wings vantavano un solido record di 18 vittorie e 9 sconfitte, considerate tra le principali contendenti per i playoff WNBA.

Ora, con un bilancio di 20 vittorie e 16 sconfitte, la loro partecipazione alla post-season è seriamente a rischio. Il periodo post-All-Star Game è stato particolarmente difficile: sconfitte contro Atlanta Dream e Washington Mystics, una sola vittoria contro le Connecticut Sun, e un'altra battuta d'arresto con Washington. L'assenza iniziale di Azzi Fudd, messa a riposo per cinque partite a causa del riacutizzarsi del dolore al ginocchio, ha avuto un impatto significativo: in quel frangente, Dallas ha collezionato una sola vittoria a fronte di quattro sconfitte.

L'impatto e le statistiche della stagione di Azzi Fudd

La stagione da rookie di Azzi Fudd, seppur interrotta, è stata caratterizzata da numeri di assoluto rilievo.

La giovane guardia ha mantenuto medie di 13,1 punti, 1,7 rimbalzi, 1,8 assist e 1,7 recuperi a partita, con il 45,6% dal campo e 2,1 triple realizzate. Ha dimostrato grandi doti difensive, totalizzando 52 recuperi e 25 stoppate. Un momento clou è stata la vittoria della gara del tiro da tre punti durante l'All-Star weekend. Purtroppo, il problema al ginocchio destro, ricorrente e già causa dell'assenza nella gara inaugurale, si è ripresentato con maggiore gravità, rendendo necessario un intervento in artroscopia e ponendo fine alla sua annata agonistica.

La stessa Azzi Fudd ha voluto condividere i suoi pensieri sui social media, dichiarando con fermezza: “Rehab, put in the work, come back ready and better than before”.

Un messaggio che sottolinea la sua resilienza e la volontà di tornare più forte, accompagnato da un sentito ringraziamento al proprio staff di supporto per la vicinanza in questo momento delicato.

Le strategie delle Dallas Wings per i playoff

Di fronte a questa assenza, le Dallas Wings sono chiamate a riorganizzare le proprie strategie per mantenere vive le speranze di playoff. La squadra dovrà fare affidamento su giocatrici chiave come Paige Bueckers e Arike Ogunbowale, che avranno maggiori responsabilità offensive. Saranno fondamentali anche i contributi difensivi e al tiro delle nuove arrivate Alysha Clark e Odyssey Sims. Un'ulteriore incognita è Aziaha James, la cui assenza dal 12 agosto per un problema alla gamba non ha ancora una data certa per il rientro, complicando ulteriormente i piani.

Nonostante le difficoltà, il calendario delle Dallas Wings offre ancora una concreta possibilità di riscatto. Sette delle ultime otto partite della stagione regolare saranno contro squadre della parte bassa della classifica. Questa sequenza di incontri rappresenta un'occasione propizia per le Wings per ritrovare il ritmo, accumulare vittorie e consolidare la propria posizione in vista dei playoff, dimostrando resilienza nonostante le avversità.