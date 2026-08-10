Il Lenergy Pisa si conferma campione d’Italia della Serie A Q8 di beach soccer, conquistando il suo quarto scudetto e il secondo consecutivo. Un successo ottenuto grazie a una spettacolare rimonta nella finale contro la Sambenedettese, che ha visto i pisani ribaltare un iniziale svantaggio di tre reti.

La partita decisiva si è disputata nella Puntocuore Beach Arena di Scoglitti, gremita in ogni ordine di posto. Qui, il Pisa si è trovato sotto di tre reti a metà del secondo tempo, ma ha saputo reagire con grande calma e determinazione. Negli ultimi dodici minuti di gioco, i nerazzurri hanno messo a segno un parziale di 5‑1, un'autentica prodezza che ha ribaltato completamente il risultato, chiudendo l'incontro con un netto 7‑4.

Il dominio del Lenergy Pisa nel beach soccer italiano

Questa vittoria odierna non fa che rafforzare il dominio del Lenergy Pisa nel panorama del beach soccer italiano negli ultimi quattro anni. La squadra ha conquistato ben sei titoli e disputato altrettante finali, vincendo quelle del 2026 e del 2025 e subendo una sola sconfitta nella finale del 2024. Un percorso che testimonia la costante eccellenza del club.

I protagonisti della vittoria: Hulk e Luca Bertacca

Tra i giocatori chiave di questa trionfale stagione, spicca il brasiliano Hulk. Il suo gol in finale ha rappresentato il ventitreesimo della sua stagione, un dato che lo rende il miglior marcatore del campionato e gli vale il terzo titolo consecutivo.

Un altro protagonista assoluto è stato il nazionale italiano Luca Bertacca, eletto MVP della Serie A e autore di una tripletta decisiva proprio nella finale.

Il trionfo del Lenergy Pisa è il culmine di una stagione intensa e di una finale che rimarrà impressa nella memoria degli appassionati per la straordinaria rimonta e la determinazione inarrestabile dimostrate dalla squadra.

Il percorso del Pisa e la sfida della Sambenedettese

Il Lenergy Pisa aveva già dimostrato la sua superiorità nella fase a gironi, assicurandosi la qualificazione alle Final Eight con ben tre turni di anticipo. Questo grazie a importanti vittorie ottenute contro squadre come Napoli, Icierre Lamezia e la stessa Sambenedettese durante la tappa di Praia a Mare.

La Sambenedettese, sotto la guida di mister Oliviero Di Lorenzo, aveva affrontato il campionato con ambizioni elevate e una rosa rinnovata e altamente competitiva. Nonostante un inizio promettente in finale, la squadra non è riuscita a contenere la forza e la reazione del Pisa, cedendo al loro inarrestabile slancio.