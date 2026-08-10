Nel 2010, in occasione del cinquantenario dei Giochi Olimpici di Roma 1960, il leggendario velocista piemontese Livio Berruti, storico medaglia d’oro nei 200 metri, affidò all'ANSA un articolo di profonda riflessione. In quel testo, Berruti ripercorreva con intensità il clima e lo spirito di un'epoca passata, offrendo un toccante confronto tra il mondo sportivo di ieri e di oggi, e la sua intrinseca evoluzione.

«Era il 1960: altri tempi, altro sport. Un’epoca fatta di romantici ingenui con la voglia di emergere, di competere, di tentare la grande sfida.

Ma la vittoria, la gara, lo sprint che si consumava in soltanto pochi secondi, non era il momento conclusivo delle nostre vite ma una tappa di un’esistenza piena e fatta di tante cose. Ci sentivamo più puri, fieri di esserlo, avevamo il cuore pulito», scriveva Berruti. Il campione sottolineava come, allora, la dimensione umana e la passione autentica fossero il fulcro dell'esperienza sportiva, ben oltre il mero risultato agonistico.

L'evoluzione e le sfide dello sport contemporaneo

Berruti non celava la sua amarezza per l'evoluzione dello sport contemporaneo: «Adesso tutto è cambiato, non in meglio purtroppo: il mondo sportivo ha ceduto alla massificazione selvaggia, a una forma di industrializzazione spietata che ha scelto il denaro come suo triste caposaldo».

Il campione evidenziava come l'approccio dilettantesco di un tempo, inteso come desiderio di libertà e autenticità, fosse stato soppiantato da una ferrea logica di mercato e da una pressione ossessiva sul risultato. «Oggi, se non vinci, se non sei sempre sulla vetta, senza una telecamera che ti riprende o un riflettore sotto il quale esibirti come un burattino, non sei niente», aggiungeva, denunciando la prevalenza degli sponsor e la pervasiva logica dell'«usa e getta» che permea l'ambiente sportivo attuale.

La piaga del doping e l'ambizione sociale

Un altro tema cruciale nelle riflessioni di Berruti era la piaga del doping, un fenomeno che negli anni Sessanta risultava ancora marginale e fortemente stigmatizzato.

«Erano anni in cui la piaga del doping non aveva ancora avvelenato il clima, non era quel virus letale che è diventato man mano che il tempo passava. I pochi atleti dopati facevano scandali, erano messi al bando, marginalizzati ed esclusi, costretti alla vergogna». Berruti osservava come, al giorno d'oggi, la situazione si fosse paradossalmente rovesciata, specchio fedele di una società competitiva fino al parossismo, disposta a sacrificare i valori originari dello sport in nome del successo a ogni costo.

Il campione concludeva il suo scritto con una nota di speranza, confidando che lo spirito autentico dei Giochi di Roma potesse ancora riaffiorare e farsi rivedere. «Credo fermamente nei corsi e ricorsi storici e penso che quella Roma possa ancora fare capolino e farsi rivedere, magari grazie al sorriso contagioso, al temperamento travolgente e alla carica irresistibile di quel magnifico campione che si chiama Usain Bolt e di quanti ne seguiranno l’esempio». Un messaggio di fiducia nel futuro, pur nella consapevolezza delle profonde trasformazioni che hanno segnato il mondo dello sport.