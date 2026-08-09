Nel giorno in cui Luciano Buonfiglio è stato celebrato come figura di riferimento nel panorama sportivo italiano, Livio Berruti lo ha definito un “campione inarrivabile” capace di far sognare l’Italia. Berruti ha voluto così sottolineare il profondo valore umano e istituzionale del dirigente.

L'elogio di Livio Berruti

Le parole di grande stima espresse da Livio Berruti nei confronti di Luciano Buonfiglio risuonano con particolare enfasi. Berruti ha riconosciuto apertamente il ruolo di Buonfiglio nel far sognare l’Italia, attribuendogli il titolo di “campione inarrivabile”.

Il commento giunge nel contesto della sua elezione a presidente del CONI per il quadriennio 2025-2028, consolidando la sua leadership nello sport italiano.

Il percorso di Luciano Buonfiglio

Luciano Buonfiglio, originario di Napoli e trasferitosi a Milano in giovane età, ha raggiunto la presidenza del CONI in seguito al 309° Consiglio Nazionale Elettivo. La sua elezione è avvenuta con un significativo margine, ottenendo 47 voti e superando il candidato Luca Pancalli, che ne ha raccolti 34, oltre ad altri sfidanti. Attualmente, Buonfiglio ricopre la carica di presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) ed è membro attivo del consiglio nazionale del CONI. La sua esperienza nel mondo dello sport è profonda: in passato, ha fatto parte della squadra nazionale di canoa, partecipando a cinque campionati del mondo e alle Olimpiadi di Montreal nel 1976.

Il significato del riconoscimento

Il tributo di Livio Berruti assume un valore simbolico di grande rilievo per la figura di Luciano Buonfiglio. Berruti, a sua volta, è un'icona dello sport italiano, essendo stato campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960. Il suo riconoscimento non si limita a evidenziare i meriti sportivi e dirigenziali di Buonfiglio, ma ne esalta anche la sua intrinseca capacità di ispirare e di rappresentare un autentico modello per l'intero movimento dello sport italiano. Questo elogio rafforza l'immagine di un dirigente capace di guidare e motivare.