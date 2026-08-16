L'Italia affronta l'ultima, cruciale giornata degli Europei di atletica a Birmingham, in programma domenica 15 agosto. Dopo aver già conquistato due importanti medaglie d'argento nella maratona, grazie all'ottima prova di Pietro Riva e al successo della squadra femminile, la delegazione azzurra punta a incrementare il proprio medagliere. Le speranze sono riposte in diverse discipline chiave, tra cui i 3000 siepi, le attese gare di staffetta e il salto in lungo, dove Larissa Iapichino è indicata come una delle principali favorite per la vittoria.

Le ambizioni azzurre nella giornata finale

La rassegna continentale, ospitata in Inghilterra, si conclude oggi, offrendo all'Italia ulteriori opportunità di podio. Oltre agli argenti della maratona, la squadra mira a distinguersi nei 3000 siepi con Osama Zoghlami. Grande attenzione anche per le staffette: la novità 4×100 mista, insieme alle consolidate 4×400 maschile e 4×400 femminile, rappresentano concrete possibilità per i colori azzurri di raggiungere il successo.

Larissa Iapichino, favorita nel salto in lungo

Nel salto in lungo femminile, Larissa Iapichino è considerata la favorita per la vittoria. La sua eccellente condizione e i risultati stagionali la pongono in una posizione privilegiata, alimentando le aspettative di una medaglia d'oro per l'Italia in questa affascinante disciplina.

La numerosa delegazione italiana a Birmingham

Gli Europei di Birmingham hanno visto la partecipazione della squadra italiana più numerosa di sempre, con 132 atleti (70 uomini e 62 donne), superando il record di Roma 2024. Questa imponente delegazione include numerosi campioni e medagliati, tra cui Marcell Jacobs, Nadia Battocletti, Yeman Crippa, Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri, Sara Fantini, Antonella Palmisano, Massimo Stano, Mattia Furlani, Andy Diaz, Andrea Dallavalle, Zaynab Dosso e Larissa Iapichino. Presenti anche i fratelli Ala e Osama Zoghlami nei 3000 siepi e ben sei staffette, inclusa la 4×100 mista, al suo debutto assoluto agli Europei.