La prima giornata della competizione femminile ai Campionati USA Xfinity di ginnastica artistica si è conclusa a Phoenix, presso il Mortgage Matchup Center, regalando momenti di grande intensità e risultati sorprendenti. Al termine delle prime rotazioni, la classifica all-around ha visto un pareggio al vertice: Skye Blakely (Florida) e Claire Pease (WOGA) hanno conquistato la leadership con un identico punteggio di 55.600. Entrambe le atlete hanno dimostrato una notevole costanza e precisione in tutte le discipline affrontate. A brevissima distanza, con un solido 55.400, si è posizionata Charleigh Bullock (Capital), mantenendo viva la sfida per la seconda e decisiva giornata.

La competizione si preannuncia quindi equilibrata e ricca di colpi di scena.

Le stelle brillano nelle specialità individuali

Oltre alla classifica all-around, la prima giornata ha messo in luce performance eccezionali nelle singole specialità. Nel volteggio, Jade Carey (Oregon State) ha primeggiato con una prova di forza e tecnica impeccabile, confermando il suo status di specialista. Alle parallele asimmetriche, Charleigh Bullock ha saputo distinguersi con un esercizio di grande difficoltà e pulizia, ottenendo il miglior punteggio di 14.250. Sulla trave, un attrezzo che richiede massima concentrazione ed equilibrio, Hezly Rivera (WOGA) ha eseguito una routine quasi perfetta, premiata con un notevole 14.300.

Infine, al corpo libero, Reese Esponda (World Champions Centre) ha incantato il pubblico e i giudici con la sua espressività e complessità acrobatica, realizzando il punteggio più alto della giornata con 14.450. Queste prestazioni individuali sottolineano l'alto livello tecnico delle atlete in gara.

Programma e copertura della giornata conclusiva

L'attesa per la seconda e conclusiva giornata di competizioni è palpabile. Domenica, il Mortgage Matchup Center ospiterà prima le Junior Women, con inizio alle ore 10.00 MST, e successivamente le Senior Women, che scenderanno in campo alle 15.00 MST. Per gli appassionati che desiderano seguire l'evento, le sessioni dedicate alle ginnaste junior saranno trasmesse gratuitamente sul canale YouTube di USA Gymnastics.

Le gare senior, invece, avranno una copertura più ampia: saranno visibili sulla NBC Sports Network e disponibili in streaming su Peacock per il pubblico negli Stati Uniti. Per gli spettatori internazionali, un feed internazionale gratuito sarà accessibile tramite il canale YouTube di USA Gymnastics, garantendo a tutti la possibilità di seguire in diretta le emozionanti sfide.

I Campionati Xfinity: un trampolino verso il futuro

Questa edizione dei Campionati USA Xfinity, in programma dal 6 al 9 agosto a Phoenix, Arizona, rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza nel calendario della ginnastica artistica. L'evento vede la partecipazione di un parterre di atlete di altissimo livello, tra cui spiccano nomi come la campionessa olimpica e attuale detentrice del titolo nazionale all-around Hezly Rivera, la plurimedagliata mondiale Leanne Wong e la promettente Charleigh Bullock, che sta vivendo il suo primo anno da senior e si sta già affermando tra le grandi.

Le performance e i risultati ottenuti in questi campionati saranno cruciali: determineranno infatti le selezioni per la prestigiosa squadra nazionale USA 2026-27 e la partecipazione ai prossimi Mondiali di ginnastica artistica, che si terranno a Rotterdam. La posta in gioco è elevatissima, rendendo ogni esercizio e ogni punteggio decisivo per il futuro agonistico delle ginnaste.