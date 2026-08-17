I Braves, squadra di punta della NL East, si trovano al centro di una controversia per le loro strategie adottate nel Draft MLB. La franchigia ha infatti assegnato un bonus di firma di soli 500 dollari a tre dei suoi nuovi selezionati: il catcher Jacob Jarrell (232° scelta assoluta), l'esterno Parker Brosius (262°) e il prima base Ben Zeigler-Namoa (292°). Questi atleti, tutti provenienti dal circuito universitario e con eleggibilità esaurita, si sono trovati in una posizione di scarsa o nulla leva contrattuale.

Questa mossa strategica, che capitalizza su un meccanismo specifico del regolamento, ha consentito ai Braves di generare un risparmio di circa 653.000 dollari.

Tale somma può essere poi reinvestita per assicurarsi giocatori ritenuti di priorità più elevata. Un agente del settore ha commentato la situazione, affermando: “I Braves hanno semplicemente utilizzato il sistema a proprio beneficio. Non è illegale, ma è evidente che altre squadre operano con una maggiore etica. Sanno bene che i giocatori universitari senior non hanno potere negoziale, e per loro è un’ottima opportunità per massimizzare il budget disponibile.”

La diffusione dei bonus minimi nella MLB

Nonostante le polemiche, i Braves non rappresentano un caso isolato. Altre sei franchigie, infatti, hanno corrisposto bonus di firma pari o inferiori a 5.000 dollari a un totale di venti giocatori selezionati a partire dal 2024.

Gli Angels, per esempio, hanno versato solo 1.000 dollari a tre rookie nel 2023, mentre i Blue Jays hanno adottato la stessa cifra per Jake Bennett nel 2024. Persino i Dodgers, spesso sotto i riflettori per la loro politica di grandi investimenti, hanno fatto ricorso a questa pratica in due circostanze recenti, assegnando 2.500 dollari di bonus a Kole Myers e Connor O’Neal.

Questa situazione solleva interrogativi significativi sull'equità del sistema e sulla reale protezione dei giovani talenti. È degno di nota, tuttavia, che la prassi di concedere bonus minimi ai rookie non sia mai stata posta al centro delle discussioni sindacali, nonostante il tema della limitazione dei guadagni dei giocatori sia un punto ricorrente nelle negoziazioni tra la lega e il sindacato.

Confronto con altri sport e il dibattito sul sistema

Un confronto con altre leghe sportive professionistiche rivela che la NFL impiega un sistema di contratti standardizzati per i rookie, dove la durata e la retribuzione sono direttamente correlate alla posizione di scelta nel draft. Questo approccio garantisce maggiore stabilità sia ai club che agli atleti. Al contrario, in MLB, l'assenza di normative stringenti sui bonus di firma permette alle squadre di sfruttare le posizioni contrattuali più deboli dei giocatori meno quotati. Nonostante ciò, le priorità nei negoziati tra lega e sindacato rimangono il potenziale lockout e la questione del salary cap, relegando la pratica dei bonus minimi a un ruolo secondario.

Il caso dei Braves evidenzia la costante ricerca da parte delle franchigie di individuare e sfruttare ogni possibile margine regolamentare per ottimizzare le proprie risorse. Questa condotta riapre il dibattito sui confini etici e sportivi di tali strategie all'interno del baseball professionistico.