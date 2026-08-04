I Milwaukee Brewers, attualmente in testa alla National League Central con il miglior record tra tutte le major league, hanno visto sfumare un potenziale colpo di mercato che avrebbe potuto rafforzare ulteriormente le loro ambizioni. Il lanciatore mancino Tarik Skubal, due volte vincitore del Cy Young Award dell'American League, è stato infatti ceduto dai Detroit Tigers ai Los Angeles Dodgers, due giorni prima della chiusura della trade deadline. Questa mossa ha lasciato un senso di delusione tra i tifosi, che speravano in una ripetizione della storica acquisizione di CC Sabathia nel 2008, che portò i Brewers ai playoff.

Il general manager dei Brewers, Matt Arnold, pur non entrando nei dettagli delle trattative, ha commentato la situazione con pragmatismo: “C’è certamente qualche situazione in cui non si riesce a chiudere, e bisogna solo rialzarsi, scrollarsi la polvere di dosso e cercare di fare il massimo per ottenere la prossima opportunità”. Nonostante il mancato arrivo di Skubal, la dirigenza ha agito con prontezza per rafforzare il reparto lanciatori, acquisendo il partente destro Dustin May e il rilievo mancino JoJo Romero dai St. Louis Cardinals, oltre al rilievo destro Antonio Senzatela dai Colorado Rockies. Tutti e tre i lanciatori sono con contratti in scadenza, offrendo flessibilità alla squadra.

Le Nuove Acquisizioni per il Monte di Lancio

L’arrivo di Dustin May rappresenta un innesto di esperienza cruciale per i Brewers, specialmente dopo l'infortunio che ha messo fine alla stagione di Brandon Woodruff, costretto a un intervento alla spalla. May è atteso come un pilastro della rotazione. JoJo Romero, attualmente in recupero da un’appendicite, e Antonio Senzatela forniranno al manager Pat Murphy opzioni aggiuntive e di alto livello per il bullpen, rendendo il reparto più profondo e versatile in vista della post-season.

Fonti interne alla squadra hanno rivelato che l'offerta dei Brewers per Skubal era "molto competitiva", ma i Tigers hanno preferito l'accordo con i Dodgers. L'analista Robert Murray ha riassunto la situazione, evidenziando la soddisfazione della dirigenza per le mosse alternative: “I Brewers insistono sul fatto che non aver preso Skubal non è stato per mancanza di impegno, e fonti a conoscenza del pensiero dei Brewers affermano che la loro offerta era molto competitiva.

Non hanno preso Skubal, ma sono entusiasti di aver ottenuto Dustin May. Credono di poter massimizzare le sue abilità e riportarlo al lanciatore che molti pensavano sarebbe diventato con i Dodgers. Tra May e Antonio Senzatela, sono molto contenti della loro deadline”.

Contesto e Prospettive dei Brewers

Negli ultimi otto anni, i Brewers hanno raggiunto i playoff in sette occasioni, smentendo la convinzione che le franchigie di piccolo mercato non possano mantenere un successo a lungo termine. Tuttavia, la squadra non ha raggiunto le World Series dal lontano 1982. L'assenza di Skubal potrebbe generare qualche malumore nello spogliatoio, come suggerito dal rifiuto di Jacob Misiorowski di rispondere a domande sull'argomento dopo una recente partita.

Nonostante ciò, la società confida nella solidità del gruppo e nelle nuove acquisizioni per mantenere il primato nella divisione e puntare a traguardi importanti.

La trade deadline MLB ha visto un'intensa attività in tutta la lega. I Los Angeles Dodgers, oltre a Skubal, hanno acquisito Kris Bubic. I Boston Red Sox hanno rafforzato la loro squadra con il ricevitore Adley Rutschman, mentre i Philadelphia Phillies hanno aggiunto il battitore Luis Arraez. Anche i San Diego Padres hanno operato per migliorare il loro staff di lanciatori con Robbie Ray e Casey Mize. I Brewers, pur non avendo realizzato il "colpo grosso" atteso da alcuni, hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di reazione e la volontà di rimanere competitivi nella corsa al titolo di divisione.