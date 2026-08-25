Federica Brignone torna in sala operatoria a causa del dolore persistente alla gamba. La campionessa azzurra dello sci alpino ha annunciato sui social che sarà sottoposta oggi a un nuovo intervento.

"La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore", ha spiegato Brignone.

Dopo aver consultato il team medico, la sciatrice ha deciso di procedere con un nuovo intervento chirurgico. "Con il team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente. L'obiettivo principale sarà rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco.

Quest'ultima decisione verrà presa direttamente durante l'operazione di questo pomeriggio", ha aggiunto la campionessa azzurra.

"Per ora è tutto... Vi terrò aggiornati", ha concluso.

Il ritorno sugli sci e il piano per l'Argentina

La due volte campionessa olimpica di Milano-Cortina era tornata sulla neve a fine luglio, durante due giornate di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia, accompagnata dal fratello e allenatore Davide.

Per Brignone si trattava del ritorno sugli sci dopo 151 giorni dall'ultima volta, in occasione della tappa di Coppa del Mondo di Soldeu.

L'idea era quella di partire per l'Argentina a settembre insieme alle compagne di squadra per proseguire la preparazione. Il dolore persistente alla gamba ha però fatto sfumare questo programma.