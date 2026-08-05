Brock Lesnar, uno dei nomi più iconici del wrestling mondiale, ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica all’età di quarantanove anni. La decisione è stata resa pubblica durante un intervento al Pat McAfee Show, dove Lesnar ha dichiarato: "Sono qui per far sapere al mondo che mi sono ritirato. Sabato è stato un giorno emozionante per me, è stato strano. Quando Oba Femi mi ha battuto a WrestleMania mi sono detto 'non posso più farlo, ho chiuso'. Ma il lavoro chiamava e io avevo ancora un po' di benzina. Sabato però ho chiuso: per Brock Lesnar è finita".

L’ultima apparizione di Lesnar sul ring è avvenuta in occasione di WWE SummerSlam, evento che ha segnato la conclusione della sua lunga carriera.

Lesnar ha iniziato a praticare wrestling sin dall'high school, laureandosi campione NCAA al college con l’University of Minnesota nel 2000. Quindi, il suo sbarco nel wrestling professionistico e l'exploit già nel 2002 – al secondo anno nel roster WWE – con la conquista del primo titolo mondiale (saranno dieci in totale) contro Dwayne 'The Rock' Johnson. In un quarto di secolo, Lesnar ha vinto due Royal Rumble (2003 e 2022), il King of the Ring tournament (2002) e un Money in the Bank ladder match (2019).

I successi e la carriera poliedrica di Lesnar

Tra i momenti più significativi della carriera di Lesnar si ricorda la storica vittoria su Undertaker a WrestleMania nel 2014, che pose fine a una striscia di ventuno vittorie consecutive dell’altro totem.

Nel curriculum di Lesnar c'è anche una breve parentesi nella NFL nel 2004, con la maglia dei Minnesota Vikings, e un'escursione strepitosa nell'UFC. Nel 2007 è passato dal ring alla gabbia conquistando il titolo mondiale dei pesi massimi nel 2008. L'avventura nella UFC si è chiusa nel 2015 con il successivo ritorno alla WWE.

L'addio definitivo e l'eredità nel mondo dello sport

La decisione di Lesnar di lasciare il wrestling arriva dopo una carriera che lo ha visto protagonista assoluto sui palcoscenici più importanti. L’annuncio, dato pubblicamente, ha suscitato emozione tra i fan e gli addetti ai lavori. "That’s it for me in the squared circle", ha ribadito Lesnar, confermando la volontà di non tornare più sul ring. Il suo percorso resterà un punto di riferimento nella storia della WWE e dello sport spettacolo.