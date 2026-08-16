La corsa al ruolo di quarterback titolare per i Cleveland Browns si intensifica dopo la prima uscita stagionale in preseason contro i Chicago Bears. La squadra, reduce da un periodo complesso, è ora chiamata a valutare attentamente l'esperienza di Deshaun Watson e il promettente potenziale di Shedeur Sanders, entrambi protagonisti in campo e sotto l'occhio attento dello staff tecnico, che ha raccolto indicazioni cruciali dal match.

Deshaun Watson ha guidato l'attacco dei Browns per l'intero primo tempo, partendo come titolare. Nonostante la sconfitta per 34-10 contro i Bears, la sua prestazione ha mostrato sprazzi di solidità: ha completato undici passaggi su quindici per un totale di 126 yard.

Sebbene non abbia lanciato touchdown, Watson è stato determinante nel condurre due drive che hanno fruttato punti per la squadra. Nel primo, conclusosi con un field goal, la maggior parte delle yard sono state guadagnate grazie al suo braccio. Nel secondo, culminato in un touchdown, ha contribuito con 63 yard di passaggio, superando le 23 yard prodotte dal gioco di corsa. Unica ombra sulla sua prova è stato un fumble perso.

Sanders in difficoltà, ma con una nuova chance all'orizzonte

La seconda metà del match ha visto in campo Shedeur Sanders, il quale ha incontrato maggiori difficoltà nel trovare ritmo e precisione. Il suo bilancio finale è stato di sei completi su undici tentativi per 79 yard, macchiato da un intercetto causato da un lancio impreciso, finito direttamente nelle mani della difesa avversaria.

Sebbene si possa argomentare che Sanders abbia avuto a disposizione un supporting cast meno rodato, la sua performance non è stata del tutto convincente, alimentando i dubbi sulla sua effettiva prontezza per il ruolo di titolare. Nonostante ciò, è stato confermato che Sanders sarà schierato come starter nella prossima partita di preseason, a testimonianza della volontà del team di concedergli un'ulteriore e approfondita valutazione prima di una scelta definitiva.

La situazione degli altri quarterback e le prospettive

Dietro ai due contendenti principali, Dillon Gabriel si è posizionato come terzo quarterback, principalmente per la sua partecipazione al match. La sua prova contro i Bears, con cinque completi su otto per 23 yard e un intercetto, non lo qualifica per la lotta al ruolo di titolare.

Taylen Green, non essendo sceso in campo, rimane un'opzione remota, la cui posizione potrebbe evolvere solo in caso di significative modifiche al roster nelle prossime settimane.

Il nuovo head coach Todd Monken ha adottato una strategia che prevede di concedere ampio spazio a entrambi i quarterback principali durante questa fase di preparazione, riconoscendo che la decisione definitiva sarà fortemente influenzata dalle prossime prestazioni. La partita contro i Bears, pur non avendo risolto il dilemma, ha certamente contribuito a delineare le attuali gerarchie: Watson sembra mantenere un leggero vantaggio, forte della sua esperienza e della capacità di guidare l'attacco, nonostante le sfide affrontate.

Sanders, d'altra parte, avrà una cruciale nuova opportunità per dimostrare il suo valore allo staff e ai tifosi. Nel frattempo, la competizione per il ruolo di terzo quarterback rimane aperta, in attesa di ulteriori sviluppi nelle prossime settimane di preseason.