I Buffalo Bills sono al centro delle discussioni a seguito dell'insoddisazione espressa da numerosi tifosi riguardo ad alcune problematiche riscontrate nel nuovo Highmark Stadium. Durante il primo evento pubblico, il “Return of the Blue & Red”, oltre 50.000 spettatori hanno avuto l'occasione di testare la nuova struttura, evidenziando diverse criticità legate alla visibilità da alcune sezioni degli spalti, specialmente nei settori superiori.

Sui social media sono rapidamente circolate immagini e commenti che denunciavano posti con visuale ostruita, scale e corrimano giudicati mal posizionati, e schermi video di dimensioni inferiori rispetto alle aspettative iniziali.

È stato evidenziato come, nonostante un investimento significativo di oltre due miliardi di dollari, la piena visibilità del campo non fosse garantita da ogni seduta. La società ha prontamente risposto, ringraziando la “Bills Mafia” per il record di presenze e affermando: “Stiamo attualmente affrontando i feedback interni ed esterni riguardanti il funzionamento della struttura dopo il primo evento. Utilizzeremo le prossime sei settimane per perfezionare ogni dettaglio in vista della partita inaugurale di giovedì 17 settembre”.

Le criticità riscontrate e la replica della società

Meno dell’uno per cento dei possessori di Personal Seat Licenses (PSL) ha segnalato problemi di visibilità durante la prova pubblica.

La società ha chiarito che molte delle immagini più discusse sui social media si riferivano a posti che non saranno destinati alla vendita per le partite di football, ma potrebbero essere impiegati per altri eventi, come concerti, dove la configurazione del campo subisce variazioni. Un caso specifico è stato riscontrato nella sezione 417, dove la presenza dei box stampa ha oscurato una porzione della zona di touchdown, una criticità che il club sta valutando di risolvere per assicurare una migliore esperienza complessiva ai tifosi.

Oltre alle problematiche strutturali, i tifosi hanno sollevato dubbi riguardo alle future condizioni meteorologiche, dato che una parte significativa dello stadio rimane esposta a pioggia e neve.

La società ha affermato che la struttura è stata progettata per ridurre l’esposizione ai venti provenienti dal lago di circa il 50 per cento; tuttavia, l'efficacia di tali soluzioni nei mesi più rigidi della stagione rimane ancora da verificare.

Prossimi interventi e test sul campo

Il nuovo Highmark Stadium ospiterà due partite di preseason, contro Carolina e Pittsburgh, prima del suo esordio ufficiale contro Detroit. Questi appuntamenti fungeranno da ulteriori test per valutare e correggere eventuali criticità residue. Tra le soluzioni immediate, la società sta considerando di impiegare personale agli ingressi delle scale per prevenire spostamenti dei tifosi durante le azioni di gioco. Eventuali modifiche strutturali più significative, invece, saranno prese in considerazione solo durante la pausa tra una stagione e l'altra.

In sintesi, i Buffalo Bills hanno ribadito il loro impegno a raccogliere e analizzare attentamente i feedback dei tifosi, pianificando interventi mirati per migliorare l’esperienza complessiva allo stadio e assicurare una visione ottimale a tutti gli spettatori in vista dell’imminente inizio della stagione regolare.