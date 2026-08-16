Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha espresso profonda soddisfazione per il messaggio inviato da Papa Leone XIV in vista dell’imminente avvio dei Giochi del Mediterraneo. L'intervento del Pontefice, a soli cinque giorni dall'inizio della manifestazione, sottolinea il valore simbolico e l'importanza dell'attenzione della Santa Sede verso l'evento sportivo di portata internazionale.

L'omaggio del Papa e le parole di Buonfiglio

“Siamo orgogliosi dell’attenzione con cui Papa Leone XIV ha voluto omaggiare i Giochi del Mediterraneo e, più in generale, celebrare lo sport come strumento universale di dialogo e reciprocità”, ha dichiarato il presidente Buonfiglio.

Le sue parole evidenziano non solo il riconoscimento per il pensiero dedicato all'evento, ma anche la condivisione di una visione che vede lo sport come veicolo fondamentale per la promozione di valori etici e sociali a livello globale. Questo messaggio papale conferisce un ulteriore prestigio alla ventesima edizione dei Giochi.

Un evento di straordinario rilievo internazionale a Taranto

La ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo rappresenta un appuntamento di straordinario rilievo internazionale per l'Italia, che ospita la manifestazione per la quarta volta nella sua storia, dopo le edizioni di Napoli nel 1963, Bari nel 1997 e Pescara nel 2009. La città di Taranto sarà il cuore pulsante dell'evento, accogliendo un parterre istituzionale di altissimo livello.

Saranno presenti ben otto Capi di Stato, affiancati dalle massime autorità italiane, tra cui il Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato, il Presidente della Camera dei Deputati, il Vice Presidente della Corte Costituzionale e il Ministro per lo Sport e i Giovani. Questa massiccia presenza testimonia l'importanza strategica e diplomatica che l'evento riveste.

Il presidente Buonfiglio ha inoltre sottolineato come, dopo i successi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano‑Cortina 2026, l’Italia torni prepotentemente al centro della scena internazionale dello sport. I Giochi del Mediterraneo, infatti, rafforzano ulteriormente il ruolo del Paese come promotore di grandi eventi sportivi, consolidando la percezione dello sport non solo come competizione, ma anche come potente leva diplomatica e di crescita sociale ed economica per i territori coinvolti.

I XX Giochi del Mediterraneo: numeri e prospettive

I XX Giochi del Mediterraneo si svolgeranno a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026. La manifestazione vedrà la partecipazione di ben 26 Paesi e oltre 4.000 atleti, che si sfideranno in 33 diverse discipline sportive. L'impatto dell'evento non si limiterà alla sola città di Taranto, ma si estenderà anche ad altri importanti comuni pugliesi, tra cui Bari, Brindisi e Lecce, coinvolgendo un'ampia porzione del territorio regionale. Questo rende i Giochi del Mediterraneo una delle manifestazioni sportive multidisciplinari più significative e attese dell'intera area mediterranea, capace di generare un notevole indotto e promuovere l'immagine dell'Italia e della Puglia a livello globale.