Il Cagliari ha conquistato il passaggio ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, superando l’Arezzo per 1-0 in una sfida combattuta alla Domus. La rete decisiva è arrivata su rigore, trasformato da Alessandro Deiola, capitano e uomo chiave della serata. La squadra guidata da mister Pisacane ha mostrato una prestazione solida, caratterizzata dall'esordio dal primo minuto dei nuovi acquisti Winks, Romano e Fazzini. Nel corso del secondo tempo, al 53’, sono subentrati anche Maldini e Kofler, contribuendo alla gestione del match. La partita ha visto anche l'espulsione del tecnico Pisacane nel finale, a causa di proteste.

La Dinamica del Gol e l'Intensità del Primo Tempo

Il momento cruciale dell'incontro si è verificato con l'assegnazione di un calcio di rigore a favore del Cagliari, a seguito di un fallo commesso da Renzi su un difensore sardo. La trasformazione non è stata immediata: Deiola ha calciato una prima volta, ma il tiro è stato annullato dal direttore di gara, richiamato dal VAR, per un ingresso anticipato in area da parte di Gilli. Con grande freddezza, al secondo tentativo, il capitano rossoblù non ha fallito, portando in vantaggio il Cagliari al 23’ del primo tempo. Prima della rete, i padroni di casa avevano già mostrato la loro superiorità offensiva, colpendo due pali con Mendy e lo stesso Deiola.

La reazione dell'Arezzo, nei primi minuti, si era limitata a una conclusione ravvicinata di Varela verso la porta difesa da Caprile. A tenere in gioco l'Arezzo è stato anche il diciannovenne portiere toscano Nunziante, autore di diverse parate decisive e tra i migliori in campo, insieme a Sala, tra i nuovi acquisti amaranto. La formazione iniziale del Cagliari vedeva Elia Caprile in porta, con Winks, Romano e Fazzini schierati titolari.

La Reazione dell'Arezzo e il Teso Finale

Dopo il gol subito, l’Arezzo ha trovato maggiore coraggio e ha cercato di riequilibrare le sorti dell'incontro. Nella ripresa, la squadra toscana si è illusa di poter pareggiare i conti quando, al 63’, è stato concesso un rigore a suo favore, prontamente revocato dall'arbitro dopo un consulto.

Il finale di partita è stato caratterizzato da una crescente tensione, culminata con l'espulsione del tecnico del Cagliari, Pisacane, allontanato dal campo per proteste vibranti. Nonostante gli sforzi dell'Arezzo, il risultato non è più cambiato, e il Cagliari ha gestito il vantaggio fino al fischio finale, assicurandosi il passaggio del turno.