Il Cagliari si prepara ad affrontare la sua prima sfida ufficiale della stagione 2026-27. Venerdì 14 agosto, alle ore 18:30, la Unipol Domus sarà teatro del match di Coppa Italia contro l'Arezzo. L'allenatore rossoblù, Fabio Pisacane, ha presentato l'incontro con chiarezza e determinazione, sottolineando che "si inizia a fare sul serio". Il tecnico ha evidenziato il "peso e la responsabilità nel risultato", indicando come obiettivo primario quello di riprendere il cammino interrotto lo scorso anno nella competizione. In quell'occasione, la squadra fu eliminata agli ottavi di finale a Napoli, pur uscendo di scena "senza demeritare", un ricordo che alimenta la voglia di riscatto.

L'analisi di Pisacane e la preparazione

Pisacane ha analizzato il percorso di preparazione estiva, definendolo di buon livello. Tuttavia, ha ribadito con fermezza che, con l'avvio delle gare ufficiali, "contano le risposte e i risultati" concreti sul campo. Il tecnico ha lanciato un monito ai suoi, avvertendo che "tutte le partite possono essere scivolose" e che l'Arezzo, avversario che si presenterà con grande determinazione, "ha fame" di vittoria. Per questo motivo, l'insidia maggiore risiederà nella "cura dei dettagli", un aspetto su cui il Cagliari dovrà concentrarsi per evitare sorprese.

La recente amichevole di sabato scorso contro il Nizza ha fornito al mister importanti indicazioni. Dalla sfida sono emerse buone risposte sia per quanto riguarda la fase difensiva che quella offensiva, sebbene sia mancata la finalizzazione, in particolare "l'ultimo passaggio e l'attacco degli spazi".

Questi aspetti saranno oggetto di lavoro in allenamento. Pisacane ha anche rivolto un pensiero ai giovani talenti della rosa, come Mendy, Trepy e Kingstone Mutandwa, sottolineando l'importanza di "accompagnare nel loro percorso di crescita" questi promettenti calciatori, integrandoli progressivamente.

Le novità in rosa e i giovani talenti

Tra le novità in rosa che potrebbero essere protagoniste, l'allenatore ha menzionato Maldini, che "può essere della partita". La sua qualità tecnica e la capacità di muoversi efficacemente tra le linee lo rendono un elemento prezioso per la manovra offensiva del Cagliari. Spazio anche a Carlos, descritto come una "presenza e fisicità in area di rigore", il quale ha svolto un lavoro specifico con il preparatore atletico per raggiungere la forma ottimale in vista dell'inizio del campionato.

Infine, Mina, arrivato a Cagliari il 7 agosto, sta seguendo un programma di allenamento personalizzato, mirato a fargli raggiungere la condizione fisica ideale già dalle prime battute della stagione, per essere a disposizione del tecnico.

Il percorso dell'Arezzo in Coppa Italia

Il tabellone della Coppa Italia Frecciarossa 2026-27 è stato ufficializzato, delineando il percorso che ha portato l'Arezzo a questa sfida contro il Cagliari. La squadra toscana, testa di serie numero 38, ha debuttato nel turno preliminare il 9 agosto, superando l'Union Brescia (testa di serie numero 42). Questa vittoria ha permesso all'Arezzo di accedere ai trentaduesimi di finale, dove ora affronterà il Cagliari, testa di serie numero 14.

In caso di ulteriore successo in questa fase, l'Arezzo potrebbe poi incrociare ai sedicesimi di finale la vincente tra Hellas Verona e Virtus Entella, con la prospettiva di sfidare altre formazioni di Serie A nelle fasi successive del torneo, rendendo il cammino avvincente e impegnativo.