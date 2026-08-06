Il ricevitore dei Seattle Mariners, Cal Raleigh, è stato nuovamente al centro di un acceso scontro in campo, riaccendendo la rivalità con i Detroit Tigers, una tensione radicata dalla scorsa stagione. L'episodio, che ha visto le panchine svuotarsi, si è consumato nella parte bassa del settimo inning. Raleigh, che sta attraversando un periodo di difficoltà offensive con una media battuta di appena .162 e un OPS di .574, è stato colpito da un lancio. Questo hit-by-pitch non è stato un caso isolato, bensì uno dei cinque registrati nella serata, coinvolgendo giocatori di entrambe le squadre e contribuendo a un clima di crescente tensione.

La situazione è degenerata nell'inning successivo. Gleyber Torres dei Tigers è stato a sua volta colpito da un lancio dei Mariners, evento che ha immediatamente innescato la reazione delle due squadre, portando le panchine a svuotarsi. Il commento di Torres ha cercato di stemperare gli animi: “Non penso che abbiamo colpito Raleigh di proposito... Questo è il baseball. Quello è il loro ragazzo e so che cercano di proteggerlo.” Tuttavia, il manager dei Tigers, A.J. Hinch, ha sottolineato come i due lanci consecutivi verso Torres, subito dopo l'incidente che aveva coinvolto Raleigh, fossero sufficienti a giustificare un'espulsione per intento deliberato.

L'escalation della tensione e i precedenti

La partita ha visto un totale di cinque hit-by-pitch, ma è stato il quarto colpo ai danni dei Tigers a rappresentare il vero punto di rottura, scatenando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. L'episodio ha portato all'espulsione sia del lanciatore dei Mariners, Gabe Speier, sia del manager Dan Wilson. Questo clima di tensione era già stato alimentato da episodi precedenti tra le due formazioni. Nella serie precedente, si erano già verificati un colpo subito da JP Crawford e un lancio pericoloso verso Josh Naylor, chiari segnali di una rivalità accesa che trascende la singola partita.

Cal Raleigh: tra campo e polemiche extra-sportive

La stagione di Cal Raleigh è stata segnata da altri momenti controversi, con risonanza anche al di fuori del campo.

Durante il World Baseball Classic 2026, Raleigh aveva suscitato scalpore per essersi rifiutato di riconoscere il compagno di squadra Randy Arozarena al piatto. Questo gesto, ampiamente criticato, aveva messo in discussione l'armonia interna nello spogliatoio dei Mariners. La situazione si era poi ricomposta durante lo spring training, ma l'episodio aveva lasciato un segno sul clima interno alla squadra. Molte delle recenti tensioni, sia sul campo che relative alle dinamiche di spogliatoio, avrebbero potuto essere evitate con un approccio più distensivo da parte dei protagonisti.

In sintesi, l'ultima sfida tra i Seattle Mariners e i Detroit Tigers ha ribadito come le tensioni tra le due squadre siano tutt'altro che sopite.

Cal Raleigh si conferma un giocatore chiave non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo ruolo nelle dinamiche di spogliatoio e nelle controversie che continuano a caratterizzare il percorso dei Mariners in questa stagione.