Gianmarco Tamberi ha concluso al sesto posto la finale del salto in alto ai Campionati italiani assoluti di atletica leggera a Firenze. L'atleta ha registrato una misura di 2,20 metri, fallendo tre tentativi a 2,24 metri, in una serata che ha visto Matteo Sioli conquistare il titolo nazionale con una prestazione di 2,30 metri. La gara si è rivelata complicata per il campione olimpico, che non ha nascosto la sua delusione.

Una prestazione al di sotto delle aspettative per Tamberi

Il campione olimpico di Tokyo si è presentato in pedana in condizioni non ottimali, evidenziate da una fasciatura alla caviglia destra.

“Non sono venuto qua per fare 2,20 metri, ero venuto per ottenere tutt’altro”, ha dichiarato Tamberi, esprimendo la sua frustrazione per una performance decisamente al di sotto delle aspettative. Ha poi aggiunto: “Le condizioni in cui sono non sono da 2,20 metri, però se continuo a farli c’è un motivo e devo capire qual è, perché è inutile girarci intorno”.

L'atleta ha approfondito la sua analisi, cercando di comprendere le cause della sua difficoltà: “So di star bene, fisicamente mi sento bene, mi sento carico prima della gara, mi sento carico in gara, appena apro l’acceleratore salto meno di quando vado piano. Come se mi rifiutassi di staccare, la gamba si rifiutasse di avere più velocità e il mio salto è fatto di velocità; quindi, c’è un qualcosa che non funziona in questo momento”.

Tamberi ha inoltre ammesso la necessità di rivedere i video delle sue prove per individuare gli aspetti da correggere.

Il trionfo di Matteo Sioli e il podio fiorentino

La serata fiorentina ha celebrato il successo di Matteo Sioli, che ha conquistato il titolo italiano con una misura di 2,30 metri, eguagliando il suo primato personale. Sul secondo gradino del podio è salito Edoardo Stronati, che ha stabilito il suo record personale con 2,27 metri. La medaglia di bronzo è andata a Manuel Lando, che ha chiuso con 2,24 metri. Tamberi, come detto, ha concluso la competizione al sesto posto con 2,20 metri, dopo aver fallito i tre tentativi a 2,24 metri.

Questa edizione dei Campionati italiani assoluti, svoltasi nella seconda serata a Firenze, assumeva particolare rilevanza in vista dei prossimi Campionati europei di Birmingham, che si terranno dal 10 al 16 agosto, rappresentando un importante banco di prova per gli atleti azzurri.

Il rientro agonistico di Tamberi a Montecarlo

Il rientro agonistico di Gianmarco Tamberi prima degli Assoluti era avvenuto a Montecarlo, in occasione della decima tappa della Diamond League. In quell'occasione, l'atleta aveva saltato 2,23 metri, una misura condivisa anche con Matteo Sioli, con entrambi gli atleti che avevano chiuso al sesto posto. Quella prestazione aveva rappresentato il suo miglior risultato dal 2024 e un segnale incoraggiante in vista degli imminenti Campionati europei.