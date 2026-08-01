La Roma scende in campo oggi, sabato 1 agosto, per un'amichevole di precampionato contro il Cardiff City. Il match, in programma al Cardiff City Stadium, avrà inizio alle ore 16. Questo incontro rappresenta un nuovo test per la squadra giallorossa, impegnata nella preparazione in vista dell'inizio della stagione.

Le probabili formazioni

Per l'amichevole odierna, la Roma dovrebbe scendere in campo con un modulo 3-4-2-1. La porta sarà difesa da Svilar, mentre la linea difensiva a tre sarà composta da Mancini, Ndicka e Hermoso. A centrocampo, Rensch, El Aynaoui, Cristante e Wesley agiranno in mediana.

In attacco, Dybala e Soulé supporteranno l'unica punta Malen. La formazione è guidata dall'allenatore Gasperini.

Dove seguire Cardiff City-Roma in TV e streaming

L'incontro tra Cardiff City e Roma sarà trasmesso in diretta esclusiva sui canali DAZN. Per chi non potesse seguirla live, è prevista una trasmissione in chiaro in differita sul canale NOVE, con fischio d'inizio alle ore 21:30. Gli appassionati potranno inoltre seguire la partita in streaming attraverso l'app e la piattaforma web di DAZN, garantendo così ampia copertura per tutti i tifosi.

Il calendario del precampionato giallorosso

L'amichevole contro il Cardiff City si inserisce nel più ampio programma di preparazione estiva della Roma.

La squadra ha già disputato un test contro il Cannes lo scorso 26 luglio. Il percorso di avvicinamento alla nuova stagione proseguirà con ulteriori impegni internazionali: il 4 agosto i giallorossi affronteranno il Newport County, mentre l'8 agosto sarà la volta del Brighton. Tutti questi incontri si svolgeranno tra Galles e Inghilterra. Il ritiro estivo si concluderà con un'ultima amichevole di prestigio il 15 agosto contro il Borussia Dortmund. Tutte le partite del precampionato della Roma saranno visibili in diretta su DAZN.