I Arizona Cardinals e i Carolina Panthers apriranno la pre-stagione NFL giovedì 6 agosto a Canton, Ohio, con il tradizionale Hall of Fame Game. Questo evento segna l'avvio ufficiale delle attività sul campo e rende omaggio a due leggende della Classe 2026 della Hall of Fame: Larry Fitzgerald per i Cardinals e Luke Kuechly per i Panthers. La scelta delle due franchigie riflette il loro legame con questi ex giocatori iconici.

Le leggende della Classe 2026

La partecipazione di Cardinals e Panthers al Hall of Fame Game è stata selezionata per celebrare i loro ex campioni della Classe 2026.

I Cardinals onorano Larry Fitzgerald, riconosciuto come uno dei ricevitori più prolifici della sua generazione. I Panthers omaggiano Luke Kuechly, un linebacker simbolo della difesa della franchigia per la sua leadership e prestazioni eccezionali.

Valore sportivo e tradizione

Il Hall of Fame Game, la cui tradizione risale al 1962, segna l'apertura ufficiale della pre-stagione NFL. Oltre al valore commemorativo, offre un'importante opportunità strategica agli allenatori per valutare novizi, free agent e giocatori in cerca di un posto nel roster. L'utilizzo dei titolari è generalmente limitato, favorendo l'emergere di nuovi talenti.

Dettagli dell'incontro

L'incontro si terrà giovedì 6 agosto alle ore 20:00 (ET) al Tom Benson Hall of Fame Stadium di Canton.

I Cardinals saranno la squadra di casa. Entrambe le franchigie disputeranno quattro gare di pre-stagione, una in più rispetto alle altre squadre della lega, data la loro partecipazione a questo evento inaugurale.

Storia e precedenti

Per gli Arizona Cardinals, questa è la sesta partecipazione al Hall of Fame Game. La franchigia fu protagonista della primissima edizione nel 1962, allora a St. Louis, pareggiando 21-21 con i New York Giants. I Carolina Panthers tornano per la seconda volta, dopo il debutto nel 1995, quando sconfissero i Jacksonville Jaguars per 20-14.