I Cleveland Cavaliers si trovano in una fase cruciale della loro offseason, chiamati a prendere decisioni significative dopo aver mancato il ritorno di LeBron James e aver subito una netta eliminazione per mano dei New York Knicks nelle finali della Eastern Conference. La priorità è rafforzare il roster, con un'attenzione particolare al ruolo di ala, identificato come il principale punto debole della squadra.

Tra i nomi più discussi per il mercato dei Cavaliers spiccano DeMar DeRozan, Jonathan Kuminga e Peyton Watson. La franchigia, che vanta già due guardie di alto livello come James Harden e Donovan Mitchell, oltre ai promettenti lunghi Jarrett Allen ed Evan Mobley, ricerca un'ala versatile capace di completare il quintetto.

È stato evidenziato che, in caso di mancato ingaggio di Kuminga, DeRozan o Watson, James Harden potrebbe richiedere una maggiore compensazione per la sua disponibilità a creare flessibilità finanziaria e attendere prima di firmare il rinnovo. Questa eventualità potrebbe tradursi in un'offerta economica più vantaggiosa per Harden, con la possibilità di un contratto più lungo o più remunerativo.

DeMar DeRozan: un obiettivo concreto e le sue alternative

DeMar DeRozan, sei volte All-Star, emerge come uno dei principali obiettivi per i Cavaliers, che lo stanno seguendo con interesse insieme a Miami Heat e Denver Nuggets. Reduce da una stagione con i Sacramento Kings in cui ha mantenuto medie di 18,4 punti, 4,1 assist e 2,9 rimbalzi a partita, DeRozan rappresenta una soluzione immediata e meno complessa rispetto a Jonathan Kuminga.

Per quest'ultimo, infatti, sarebbe necessario un articolato sign-and-trade con gli Atlanta Hawks, che detengono i suoi diritti contrattuali. DeRozan, invece, essendo un free agent, è libero di firmare con qualsiasi squadra, semplificando notevolmente il processo.

La competizione per DeRozan è tuttavia elevata: i Miami Heat hanno già avviato i contatti, mentre i Denver Nuggets, pur potendo offrire principalmente un ruolo da riserva e un contratto minimo, rappresentano una destinazione attraente per chi ambisce a un titolo. I Cleveland Cavaliers, d'altra parte, possono garantire a DeRozan un ruolo più centrale e minuti significativi, oltre alla prospettiva di giocare al fianco dell'amico James Harden, un fattore non trascurabile.

Implicazioni future e la competitività della Eastern Conference

La decisione tra DeRozan e Kuminga avrà un impatto profondo sulle strategie a lungo termine dei Cavaliers. Un eventuale fallimento nell'acquisizione di entrambi i giocatori costringerebbe la dirigenza a un ulteriore investimento su James Harden. Sebbene Harden, basandosi sulle stime di rendimento, potrebbe valere circa 37,6 milioni di dollari nella stagione 2026-27, pagarlo semplicemente per l'incapacità di ingaggiare altri talenti di livello non costituirebbe un uso efficiente delle risorse disponibili.

Il panorama della Eastern Conference si è fatto sensibilmente più competitivo. Squadre come Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Boston Celtics, Detroit Pistons e Miami Heat hanno già intrapreso mosse significative per rafforzarsi.

I Cleveland Cavaliers, che solo un anno fa sembravano destinati a dominare la conference, rischiano ora di perdere terreno se non riusciranno a concretizzare almeno uno dei colpi di mercato programmati. La rapidità con cui la dirigenza ha virato su DeRozan, subito dopo la decisione di James di unirsi ai Philadelphia 76ers, sottolinea la volontà di trovare soluzioni immediate e sostenibili, senza compromettere l'equilibrio salariale della squadra.