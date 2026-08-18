Il cornerback dei New England Patriots, Christian Gonzalez, è al centro dell'attenzione dopo la firma di Devon Witherspoon con i Seattle Seahawks. Witherspoon ha siglato un'estensione quadriennale da 132 milioni di dollari (oltre 101 milioni garantiti), diventando il cornerback più pagato nella storia della NFL. Ciò ha posto Gonzalez in una posizione strategica per un contratto più ricco.

Gonzalez e il suo entourage valutano il mercato, con l'intenzione di superare il tetto fissato da Witherspoon. Le trattative con i Patriots sono in corso; il giocatore non sarebbe soddisfatto dell'approccio pubblico del proprietario Robert Kraft.

Jeremy Fowler ha dichiarato: “Hai Witherspoon a 33 milioni l’anno, Gonzalez dovrà superare quella cifra. Questa è la strategia”.

Le proiezioni per il rinnovo di Gonzalez

Per assicurarsi Gonzalez, i New England Patriots dovranno offrire 140 milioni di dollari per quattro anni. Un'offerta di 136 milioni potrebbe comunque renderlo il nuovo riferimento per i contratti dei cornerback. La firma di Witherspoon ha aumentato l'urgenza nelle negoziazioni, fissando un nuovo standard.

La strategia di Gonzalez è chiara: attendere l'assestamento del mercato per siglare un accordo che superi quello di Witherspoon, diventando rapidamente il giocatore più remunerato nel suo ruolo.

Il dinamismo del mercato NFL

La situazione di Gonzalez riflette la rapida evoluzione dei compensi per i cornerback NFL.

L'accordo di Witherspoon, seppur storico, avrà un primato breve. Gonzalez è atteso come il prossimo a riscrivere i record salariali; la sua attesa strategica gli ha permesso di negoziare con una base solida. Il mercato è destinato a cambiare, con Gonzalez che diventerà il nuovo riferimento economico subito dopo Witherspoon.