La stagione del grande ciclismo continua a ritmi serrati con una cinque giorni ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. Dal 19 al 23 agosto, il calendario professionistico propone due brevi corse a tappe dal cast stellare: il Renewi Tour in Benelux (evento inserito nel circuito WorldTour) e il Giro di Germania (Deutschland Tour).

Ecco la presentazione dettagliata dei percorsi, dei favoriti e della guida completa a orari TV e streaming.

Renewi Tour (19-23 Agosto): sfilata di velocisti e muri del Fiandre

Il WorldTour fa tappa in Belgio per il Renewi Tour, breve corsa a tappe che combina frazioni dedicate ai velocisti puri a passaggi storici sulle strade delle classiche di primavera.

La classifica generale si giocherà sul filo dei secondi e dei piazzamenti.

Il Percorso

  • 1ª e 2ª Tappa: Occasioni d'oro per le ruote veloci del gruppo su tracciati pianeggianti.

  • 3ª Tappa (La Regina): È la frazione chiave per la vittoria finale. Ripercorre le strade del vecchio Giro delle Fiandre (il percorso in vigore fino al 2011). Nel finale è previsto un circuito da ripetere due volte con i leggendari passaggi sul Geraardsbergen (Muur) e sul Bosberg, con l'arrivo collocato a Geraardsbergen proprio all'imbocco del Muro.

  • 4ª Tappa: Finale insidioso con un ultimo chilometro in costante e leggera ascesa al 3%.

  • 5ª Tappa: Chiusura a Lovanio (Leuven) su un circuito elettrico, caratterizzato da un continuo susseguirsi di brevi strappetti di poche centinaia di metri.

I Favoriti

Al via si presenta la crème de la crème delle volate mondiali: Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Olav Kooij, Biniam Girmay, Dylan Groenewegen, Søren Wærenskjold e Arnaud De Lie.

Per la conquista della maglia di leader, attenzione a specialisti delle classiche come Laurence Pithie e Gianni Vermeersch, ma anche a velocisti resistenti come lo stesso De Lie e Girmay, capaci di tenere sulle brevi salite.

Programma e Orari TV / Streaming Renewi Tour

La copertura live sarà garantita su Eurosport e sulla piattaforma HBO Max / Discovery+:

  • Tappa 1 (Mercoledì 19): Diretta dalle 15:30

  • Tappa 2 (Giovedì 20): Diretta dalle 15:30

  • Tappa 3 (Venerdì 21): Diretta dalle 15:15

  • Tappa 4 (Sabato 22): Diretta dalle 14:30

  • Tappa 5 (Domenica 23): Diretta dalle 14:30

Giro di Germania (19-23 Agosto): sfida Ciccone-Del Toro su tracciati mossi

In contemporanea con la corsa belga si disputa il Deutschland Tour, breve corsa a tappe ideale per corridori scattanti, finisseur e uomini da brevi corse a tappe.

  • Prologo (Mercoledì 19): Prova cronometrata individuale di 2,6 km per assegnare la prima maglia di leader.

  • 1ª Tappa: Frazione ondulata con diversi strappi nel finale e un arrivo a salire di 600 metri all'8%.

  • 2ª Tappa: La giornata più favorevole per i velocisti puri.

  • 3ª Tappa: Finale movimentato con doppio passaggio sulla salita di Annaberg (2 km al 6%).

  • 4ª Tappa: Circuito conclusivo tecnico e mosso con due brevi ascese: lo Jägerhaus (2 km al 6%) e Donnbronn (1 km al 3%).

I favoriti e gli italiani

Il nome di spicco tra i big internazionali è quello del talento messicano Isaac Del Toro. L'Italia punta forte su Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, pronti a dar battaglia sulle rampe più severe del percorso.

Tra i velocisti riflettori puntati sul giovane Paul Magnier, ma ci si aspetta molto anche dal talentuoso azzurro Alessio Magagnotti.

Programmazione

La diretta sarà trasmessa su Eurosport e in streaming su HBO Max / Discovery+:

  • Prologo (Mercoledì 19): Diretta dalle 14:00

  • Tappa 1 (Giovedì 20): Diretta dalle 14:05

  • Tappa 2 (Venerdì 21): Diretta dalle 15:00

  • Tappa 3 (Sabato 22): Diretta dalle 16:00

  • Tappa 4 (Domenica 23): Diretta dalle 14:00.
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