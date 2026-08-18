1ª e 2ª Tappa: Occasioni d'oro per le ruote veloci del gruppo su tracciati pianeggianti.

3ª Tappa (La Regina): È la frazione chiave per la vittoria finale. Ripercorre le strade del vecchio Giro delle Fiandre (il percorso in vigore fino al 2011). Nel finale è previsto un circuito da ripetere due volte con i leggendari passaggi sul Geraardsbergen (Muur) e sul Bosberg, con l'arrivo collocato a Geraardsbergen proprio all'imbocco del Muro.