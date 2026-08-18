La stagione del grande ciclismo continua a ritmi serrati con una cinque giorni ricca di appuntamenti imperdibili per tutti gli appassionati. Dal 19 al 23 agosto, il calendario professionistico propone due brevi corse a tappe dal cast stellare: il Renewi Tour in Benelux (evento inserito nel circuito WorldTour) e il Giro di Germania (Deutschland Tour).
Ecco la presentazione dettagliata dei percorsi, dei favoriti e della guida completa a orari TV e streaming.
Renewi Tour (19-23 Agosto): sfilata di velocisti e muri del Fiandre
Il WorldTour fa tappa in Belgio per il Renewi Tour, breve corsa a tappe che combina frazioni dedicate ai velocisti puri a passaggi storici sulle strade delle classiche di primavera.
La classifica generale si giocherà sul filo dei secondi e dei piazzamenti.
Il Percorso
1ª e 2ª Tappa: Occasioni d'oro per le ruote veloci del gruppo su tracciati pianeggianti.
3ª Tappa (La Regina): È la frazione chiave per la vittoria finale. Ripercorre le strade del vecchio Giro delle Fiandre (il percorso in vigore fino al 2011). Nel finale è previsto un circuito da ripetere due volte con i leggendari passaggi sul Geraardsbergen (Muur) e sul Bosberg, con l'arrivo collocato a Geraardsbergen proprio all'imbocco del Muro.
4ª Tappa: Finale insidioso con un ultimo chilometro in costante e leggera ascesa al 3%.
5ª Tappa: Chiusura a Lovanio (Leuven) su un circuito elettrico, caratterizzato da un continuo susseguirsi di brevi strappetti di poche centinaia di metri.
The Renewi Tour is back to colour the WorldTour cycling calendar of 2026 blue‑green. 💙💚 From the first days in Diest to the final stage in Leuven. Here is our full stage schedule! 🌱 #RenewiTour pic.twitter.com/TUPiXLaTDH— Renewi Tour (@RenewiTour) April 22, 2026
I Favoriti
Al via si presenta la crème de la crème delle volate mondiali: Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Olav Kooij, Biniam Girmay, Dylan Groenewegen, Søren Wærenskjold e Arnaud De Lie.
Per la conquista della maglia di leader, attenzione a specialisti delle classiche come Laurence Pithie e Gianni Vermeersch, ma anche a velocisti resistenti come lo stesso De Lie e Girmay, capaci di tenere sulle brevi salite.
Programma e Orari TV / Streaming Renewi Tour
La copertura live sarà garantita su Eurosport e sulla piattaforma HBO Max / Discovery+:
Tappa 1 (Mercoledì 19): Diretta dalle 15:30
Tappa 2 (Giovedì 20): Diretta dalle 15:30
Tappa 3 (Venerdì 21): Diretta dalle 15:15
Tappa 4 (Sabato 22): Diretta dalle 14:30
Tappa 5 (Domenica 23): Diretta dalle 14:30
Giro di Germania (19-23 Agosto): sfida Ciccone-Del Toro su tracciati mossi
In contemporanea con la corsa belga si disputa il Deutschland Tour, breve corsa a tappe ideale per corridori scattanti, finisseur e uomini da brevi corse a tappe.
Prologo (Mercoledì 19): Prova cronometrata individuale di 2,6 km per assegnare la prima maglia di leader.
1ª Tappa: Frazione ondulata con diversi strappi nel finale e un arrivo a salire di 600 metri all'8%.
2ª Tappa: La giornata più favorevole per i velocisti puri.
3ª Tappa: Finale movimentato con doppio passaggio sulla salita di Annaberg (2 km al 6%).
4ª Tappa: Circuito conclusivo tecnico e mosso con due brevi ascese: lo Jägerhaus (2 km al 6%) e Donnbronn (1 km al 3%).
I favoriti e gli italiani
Il nome di spicco tra i big internazionali è quello del talento messicano Isaac Del Toro. L'Italia punta forte su Giulio Ciccone e Giulio Pellizzari, pronti a dar battaglia sulle rampe più severe del percorso.
Tra i velocisti riflettori puntati sul giovane Paul Magnier, ma ci si aspetta molto anche dal talentuoso azzurro Alessio Magagnotti.
Programmazione
La diretta sarà trasmessa su Eurosport e in streaming su HBO Max / Discovery+:
Prologo (Mercoledì 19): Diretta dalle 14:00
Tappa 1 (Giovedì 20): Diretta dalle 14:05
Tappa 2 (Venerdì 21): Diretta dalle 15:00
Tappa 3 (Sabato 22): Diretta dalle 16:00
Tappa 4 (Domenica 23): Diretta dalle 14:00.