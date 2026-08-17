Il mercato del ciclismo entra nel vivo con una serie di movimenti destinati a ridisegnare le gerarchie del gruppo. Tra addii storici, trasferimenti con effetto immediato e giovani talenti in rampa di lancio, le trattative di fine stagione stanno regalandoci colpi davvero importanti.

De Lie-Lotto: si chiude un’era. Dal 2027 correrà nella Tudor

Dopo cinque stagioni ricche di trionfi ma anche di alti e bassi, Arnaud De Lie lascerà la Lotto-Intermarché al termine della stagione per accasarsi alla Tudor Pro Cycling. Un cambio di casacca storico per il "Toro di Lescheret", cresciuto nella struttura giovanile della squadra belga prima di debuttare tra i professionisti nel 2022.

Nonostante 35 successi al suo attivo — tra cui il GP de Québec, il Renewi Tour e il titolo nazionale belga — il classe 2002 ha faticato a trovare continuità e la definitiva consacrazione nelle grandi classiche.

"Guardiamo indietro alla storia che abbiamo scritto insieme con un cuore molto caloroso", ha dichiarato il team manager Jean-François Bourlart. "È un peccato che i nostri cammini si separino, ma siamo orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto". Ricambio di stima espresso dallo stesso De Lie: "La Lotto-Intermarché è la mia prima squadra professionistica e lo sarà sempre. Mi ha dato la fiducia per crescere, ma ora è il momento di iniziare una nuova pagina".

Fabio Jakobsen tenta il rilancio immediato alla Visma Lease a Bike

Svolta di metà stagione per Fabio Jakobsen. Il velocista olandese, fermo al palo dopo un biennio deludente alla Picnic PostNL, lascia la squadra con effetto immediato per accasarsi al Team Visma | Lease a Bike. Jakobsen vestirà i colori gialloneri già nel finale di questo 2026, puntando a ritrovare lo smalto dei tempi migliori all'interno dell'eccellente struttura olandese.

Colpo Pinarello Q36.5: preso il giovane talento Andrew August

Prosegue la campagna acquisti aggressiva della Pinarello Q36.5, che si assicura per i prossimi tre anni una delle promesse più nitide per le corse a tappe: l'americano Andrew August. Sorprende la scelta della Netcompany Ineos di lasciar partire il ventenne fresco vincitore della classifica generale al Czech Tour.

Entusiasta il team manager Doug Ryder: "Andrew ci impressiona da tempo. A soli 20 anni dimostra una maturità rara. Ha tutte le qualità per diventare uno dei migliori corridori della sua generazione e noi gli offriremo l'ambiente ideale per crescere".

Rumor: Carapaz in rotta d'uscita dalla EF

A lanciare l'ultima indiscrezione bomba è stato Johan Bruyneel nel podcast The Move. Nonostante un contratto teoricamente valido anche per il 2027 con la EF Education-EasyPost, Richard Carapaz potrebbe lasciare la formazione americana a fine anno. "Lo dico qui per primo: con ogni probabilità Carapaz non correrà per la EF la prossima stagione", ha rivelato l'ex DS belga, prefigurando un addio a sorpresa per l'ex vincitore del Giro d'Italia.